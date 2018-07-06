Терпение жителей Кишинева закончилось – дальше только полиция

Заявление в правоохранительные органы уже написано, теперь сталось ждать результата разбирательства.

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Жительница Кишинева Диана Горюнова — молодая мама. Как и многие другие женщины с колясками, она вынуждена обходить стороной тротуары, заставленные неправильно припаркованными там автомобилями.

Но вот, однажды, терпение женщины кончилось.

Как сообщают местные СМИ, все произошло после случая, когда она катила коляску с ребенком по улице 31 августа 1989 года в секторе Центр. Внезапно ей перегородил дорогу Lexus, "прижавшийся" к дому №64.

© Photo: Facebook / Город без маршруток! Водители помогают пешеходам Пост в группе "Город без маршруток! Водители помогают пешеходам"

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"Уважаемые водители, я все понимаю, но вы забываете про бедных мам, которым невозможно пройти. Давайте уважать друг друга!" — написала Диана Горюнова в группе "Город без маршруток" на Facebook.

Возмущенная поведением автовладельца, она отправила фотографию машины в полицию. Там подтвердили получение снимка и обещали разобраться.