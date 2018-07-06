Молдова теряет школьников и студентов - шокирующая статистика

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Республике Молдова в завершившемся учебном году по сравнению с аналогичной статистикой десятилетней давности.
За десятилетие число школьников и студентов в учебных заведениях всех уровней уменьшилось с 641,5 тысячи до 447,7 тысячи человек. Данные опубликованы в отчете "Образование в Республике Молдова — 2017/2018", который подготовлен Национальным бюро статистики.
В отчете прослеживается динамика численности и самих школ и вузов — но в период с 2010/2011 года по настоящий момент. За этот период были ликвидированы 280 учебных заведений. Еще одна тревожная цифра касается числа преподавателей, их стало меньше на 11 тысяч человек.
Статистический отчет полностью опубликован на сайте Национального бюро статистики.