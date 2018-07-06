Молдова теряет школьников и студентов - шокирующая статистика

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Шокирующие цифры — на 194 тысячи человек сократилось число школьников и студентов в Республике Молдова в завершившемся учебном году по сравнению с аналогичной статистикой десятилетней давности.

За десятилетие число школьников и студентов в учебных заведениях всех уровней уменьшилось с 641,5 тысячи до 447,7 тысячи человек. Данные опубликованы в отчете "Образование в Республике Молдова — 2017/2018", который подготовлен Национальным бюро статистики.

В отчете прослеживается динамика численности и самих школ и вузов — но в период с 2010/2011 года по настоящий момент. За этот период были ликвидированы 280 учебных заведений. Еще одна тревожная цифра касается числа преподавателей, их стало меньше на 11 тысяч человек.

© Photo: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova Эволюция числа учеников и студентов

Статистический отчет полностью опубликован на сайте Национального бюро статистики.