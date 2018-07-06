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Пенсионер

Кто из пенсионеров рискует остаться без обещанных надбавок

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Станут ли пенсионеры Молдовы лучше жить после обещанных надбавок к пенсиям, и кто имеет право на перерасчет выплат.

КИШИНЕВ, 6 июля — Sputnik. Правительство Молдовы запросило парламент в срочном порядке рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственную пенсионную систему.

Только один перерасчет

Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, лица, продолжающие работать после выхода на заслуженный отдых, получают право на перерасчет пенсии.

валюта
© Sputnik / Алексей Даничев
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В первую очередь это коснется тех граждан, кто вышел на пенсию до 1 января 1999 года, и чей трудовой стаж после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. Детали предлагаемых изменений разбирали участники пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова.

Депутат парламента Елена Боднаренко отметила, что в 2017 году, когда в стране была проведена пенсионная реформа, шла речь о том, что пенсионеры смогут запрашивать перерасчет раз в два года, по мере возрастания трудового стажа.

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"Теперь же предлагается, что эту процедуру можно сделать только один раз. Это ограничивает права наших сограждан", — отметила Боднаренко.

Депутат объяснила, что перерасчет будет индивидуальным в зависимости от того, какой период времени отработал человек после выхода на пенсию, какая зарплата у него была, и какие отчисления он производил в фонд социального страхования. Боднаренко подчеркнула, что лицам, трудившимся нелегально, перерасчет не проведут.

"Речь идет о тех, кому около 75 лет. Не все сумели отработать эти 15 лет после выхода на пенсию. То есть количество получателей объявленного перерасчета окажется крайне небольшим, а повышение станет очень скромным. Более того, пенсию поднимут только тем, кто сделает письменный запрос", — уточнила депутат.

Таким образом, по ее словам, не проинформированные пенсионеры или те, кто не имеет возможности оформлять все документы, останутся без обещанных надбавок.

Все перед выборами

Отвечая на вопрос, почему парламент так торопится принять эти поправки, она заявила, что осенью грядут выборы и депутаты намерены принять до летних каникул все законы, которые могут принести политические дивиденды.

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"Если мы внимательно посмотрим законопроект, мы видим в нем исключительно популистский предвыборный характер. Речь идет о людях, вышедших на пенсию до 1999 года. На деле они списаны, на них никто не обращает внимание. Это больше 80 тысяч человек. Сегодня им говорят, что будут давать надбавку, но почти не уточняют то, что это только работающим пенсионерам. А их у нас всего восемь тысяч", — уточнил член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат Владимир Односталко. 

Пенсионерка
© Sputnik / Evghenii PANASENCO
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Он добавил, что представители власти вспомнили о проблеме пенсий лишь перед выборами, подготовили законопроект, а платить планируют только со следующего года. Но учитывая, что многие пункты закона уже намерены отменить, нет никаких гарантий, что все эти изменения не аннулируют после выборов.

В ходе обсуждений эксперты пришли к выводу, что пенсионная система в Молдове требует серьезных доработок. По словам участников пресс-конференции, порядка 80% пенсионеров получают выплаты ниже прожиточного минимума, а обещанный перерасчет ненамного улучшит их жизнь. Также в плохом материальном положении находятся и пенсионеры с ограниченными возможностями и те, кто работал нелегально или за границей.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.

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Теги:
перерасчет, пенсионная система, пенсии, Владимир Односталко, Елена Боднаренко, Молдова
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