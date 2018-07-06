Односталко: при таких ценах на лечение не знаю, кто доживет до пенсии

КИШИНЕВ, 6 июл — Sputnik. Гражданам, продолжающим трудиться после выхода на законный отдых, предлагают провести перерасчет пенсий.

Член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат Владимир Односталко в ходе обсуждений в пресс-центре Sputnik Молдова выразил неуверенность в том, получат ли люди на деле обещанные надбавки.

Он отметил, что в Молдове повысили возраст выхода на пенсию, а право на ее перерасчет имеют лишь те граждане, кто продолжит работать и достигнет определенного трудового стажа после.

"При таком соцобеспечении и при такой ситуации в общественном здоровье, таком доступе к медикаментам и ценах на медицинские услуги, которые полтора года назад были увеличены на 300-400 процентов, не знаю, кто доживет до пенсии", — заключил Односталко.

Полное видео пресс-конференции смотрите по этой ссылке.