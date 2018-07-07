Отвоевали неделю – дополнительный отпуск для работников детсадов

Прежде про них забыли, но теперь, наконец-то, вспомнили - кто получит заслуженный дополнительный отпуск?

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Федерация профсоюзов образования и науки Молдовы добилась увеличения на семь дней дополнительного отпуска для работников детских садов.

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По данным пресс-службы Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, это нововведение касается специалистов, работающих в яслях, детских садах и общинных центрах раннего образования, а именно директора, воспитателя, помощника дидактических кадров, музыкального руководителя, логопеда, психолога, психопедагога, методиста, сурдопедагога, тифлопедагога и олигофренопедагога.

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Это положение содержится в дополнительном соглашении к Коллективному договору на 2016-2020 годы, которое подписали министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и председатель Федерации профсоюзов образования и науки Геннадий Донос.

Фиксированный отпуск, согласно трудовому законодательству Молдовы, составляет 28 дней.