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Water

Вода из кишиневских кранов: стало известно, что пьют жители столицы

© Sputnik / Yakov Andreev
Общество
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Живительный источник или медленная смерть: дан ответ на вопрос, можно ли в столице пить воду из крана.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Андрей Петрик. Как часто второпях многие жители столицы, не имея "под рукой" качественной питьевой воды, грешат тем, что наполняют стакан живительной влагой из крана, томясь от летней жажды.

Сейчас, прокручивая в памяти картины из повседневной будничной спешки, каждый второй кишиневец наверняка вспомнит, что нет-нет, да и утолял жажду таким незатейливым и неприхотливым способом, не особо задумываясь о последствиях.

Между тем, на протяжении последних двух-трех десятилетий в экспертном сообществе идет спор о том, безопасна ли вода в различных крупных городах, в том числе и в Кишиневе. Одни, врачи-гигиенисты, утверждают, что пить воду из кишиневских кранов можно, аргументируя это просто, — вода прошла все необходимые степени очистки, иначе ее просто не пустили бы в массовое потребление, проще говоря — в трубу.

Значение воды для человека
© Sputnik / Nicolai Kibich
Сколько на самом деле нужно выпивать воды

Другие — экологи — настаивают на том, что днестровская вода уже поступает в водопровод в "мертвом состоянии", пройдя через испытание шлюзами Новоднестровской ГЭС.

Корреспондент Sputnik Молдова решил разобраться, кто прав в этом непримиримой дискуссии, и что все-таки пьют жители главного города страны из своих кранов.

"Не пей, козленочком станешь"

Неоднократно специалисты экологи заявляли о том, что города, стоящие в верхнем течении Днестра, сбрасывают сточные воды в главную реку Молдовы. Местные власти населенных пунктов, о которых шла речь, не могли не подтвердить, не опровергнуть данную информацию.

Между тем, не секрет, что в притоки Днестра, как и в саму реку, сливаются продукты жизнедеятельности крестьянских хозяйств и домашнего скота.

Однако наша задача определить в каком санитарном состоянии вода поступает к кишиневскому потребителю?

Санитарные врачи, выступавшие в эфире радиостудии Sputnik Молдова не раз говорили, что поводов для беспокойства нет, а жители столицы могут быть спокойны за себя и своих домочадцев.

В частности, по словам специалистов, качество воды в кишиневском водопроводе соответствует всем необходимым нормам качества, как химическим так и бактериологическим. Поэтому, как говорят санитарные врачи, нет никакой опасности отравления, если человек будет пить воду из столичной "трубы" без кипячения или каких-либо дополнительных степеней очистки.

Вода, APĂ
© Sputnik / Константин Чалабов
Горячая вода – удовольствие не по карману для большинства кишиневцев

Очищают воду для кишиневцев гидрохлоридом, полученным путем электролиза раствора натрия. Это дает значительное преимущество для тех, кто предпочитает выпить стакан такой воды в "сыром", некипяченом виде, а вот хлорирование, которое производилось ранее, остро могло ощущаться людьми с хроническими заболеваниями почек и печени.

К сожалению, в будущем, и довольно близком, из-за украинских планов все может повернуться вспять. 

В кранах кишиневцев — "мертвая вода"

Почему вода в Днестре становится "мертвой" и как сделать так, чтобы жители Кишинева и Молдовы пили "живую", а стало быть и полезную для здоровья воду. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала доктор хабилитат биологических наук, профессор Института зоологии Академии Наук республики Елена Зубкова.

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"Плотина Новоднестровской гидроэлектростанции в высоту составляет 54 метра. Проходя через турбины ГЭС и спускаясь вниз, температура воды снижается до плюс 9 градусов. По-хорошему вода, пропущенная через турбины, должна отстаиваться некоторое время в низлежащем гидроаккумулятивном водоеме. Украинская сторона эти нормативы не соблюдает. В результате летом, в 30-ти градусную жару, в реку поступает ледяная вода. Все, что было живого в этой воде, умирает. Таким образом получается, что жители Молдовы вынуждены пить техническую воду", — констатировала Зубкова.

Днестр
© Sputnik / Igor Vzorov
Через Днестр пустят большегрузный транспорт

Более того, кишиневцы и жители центра Молдовы могут и вовсе остаться без живительной влаги. Дело в том, что украинская сторона не отказывается от планов построить шесть гидроэлектростанций на Днестре. Предприятие "Укргидроэнерго" давно настаивает на внедрении проекта по строительству каскада ГЭС в верховьях реки.

Это, по словам эксперта, может привести к тому, что Днестр, идя вниз по течению вскоре может и вовсе превратиться в болото и окончательно обмелеть. Зубкова подчеркивает, если Украина не откажется от своих планов, от главной реки страны могут остаться лишь небольшие озера в отдельных участках русла. Вот тогда проблема перманентной жажды может застать жителей нашей республики врасплох.

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Теги:
фильтрация, качество воды, питьевая вода, вода, водопровод, очистка, Институт зоологии, Академия наук Молдовы, Елена Зубкова, Вадул луй Водэ, Молдова, Кишинев, Общество
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