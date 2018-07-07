До конца своих дней ветеран ВОВ из Кишинева лечил людей

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Нику Гочар. Время неумолимо, и вот уже ветеранов Великой Отечественной войны, даже тех, кто начал свой боевой путь в 45-м, — наперечет.

Вот и еще один участник борьбы с фашизмом, житель Кишинева, старший лейтенант Николай Филиппович Александров, как сейчас принято говорить, встал в строй Бессмертного полка.

Как рассказал председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович, Николай Александров, воюя в рядах Красной армии, освобождал Украину, Молдову, Болгарию, Югославию и Венгрию. Он — кавалер медалей "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта" и высшей награды Молдовы — Ордена Республики.

© Sputnik / Григорий Сысоев Ветеран рассказал, как маршал Жуков топтал фашистские знамена

"Я знал его еще со школы, наш класс неоднократно поздравлял ветерана с Днем Победы. Потом знакомство переросло в дружбу, хорошую, долгую и незабываемую. В 2011-м году мне удалось сделать с Николаем Филипповичем замечательное интервью. Он был очень гостеприимным человеком, никогда не выпускал из дому без угощения. На протяжении многих лет он собирал травы, делал из них целебные мази и настойки, которыми лечился сам и помогал друзьям и близким", — отметил Петрович.

Любимой песней Александрова была "Эх, путь дорожка фронтовая", с нею на устах он прошел войну в должности командира автороты, исколесив фронтовыми дорогами тысячи километров.

"Последние годы ветеран сильно болел, его мучила астма, заработанная в тяжелых условиях фронтовой жизни. Теперь же он встретится со своей Шурочкой, которую увидел в августе 1944-го года в освобожденном Кишиневе и любил многие годы", — заключил Петрович.

Приводим здесь опубликованные на сайте "Я помню!" фрагменты из интервью Алексей Петровича с Николаем Александровым.

"Самые тяжелые воспоминания остались о боях в Венгрии, надо признать, что там немцы дрались особенно ожесточенно. Особенно мне запомнились бои за городок Сехешфехешвар на Дунае. Я помню, как когда немцы перешли в контрнаступление и прижали нас к Дунаю, то нам пришлось бросать склады с запчастями и поспешно отходить. Я прыгнул в последнюю отъезжавшую машину, и ребята затащили меня в кузов. Оказывается, тогда наши части потеряли все плацдармы, завоеванные возле Дуная и остался только наш. Командование приняло решение удерживать его. Утром подбросили войск, и плацдарм остался за нами.

Потом были тяжелые бои за Будапешт, где немцы тоже очень здорово оборонялись. Для усиления частей, стоявших против нас, с Западного фронта они перебросили ещё несколько дивизий. Враг планировал "искупать Толбухина в Дунае", — так гласила их пропаганда, и потери в тех боях за город мы понесли чрезвычайно тяжелые. Мы привозили на передовую грузы, и точно знали, что обратно пустыми не поедем: машину полностью загрузят ранеными".

"И свою будущую жену я тоже встретил на войне. Когда в 1944 году мы проходили через Кишинев, то я зашел в дом № 49 по улице Садовой, попросил попить. И там я встретил симпатичную девушку Шуру, которая мне сразу очень понравилась. И когда я служил в Южной группе войск и приезжал в Кишинев в командировки, то всякий раз заезжал к ней в гости. Долгое время переписывались, а в 1948 году сыграли небольшую свадьбу и прожили вместе шестьдесят лет. Что интересно, моя жена, младшая из трех сестер, вышла замуж за старшего лейтенанта. Ее средняя сестра вышла замуж за майора, а старшая — за полковника танковых войск. Такие вот получились военные семьи!".