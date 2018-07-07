Семья в Молдове: мужчины женятся не по любви, а потому что "время пришло"

Почему наши люди со счастливым выражением лица пребывают только на кумэтриях, рассказал сексолог.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Жители такой мало благополучной страны, как Молдова, почти поголовно находятся в плену постоянной материальной нужды. Считается, что именно из-за этого в обществе падает рождаемость, распадаются существующие семьи, а новые никто не создает.

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Но существуют в этом вопросе те полутона, о коих мы обычно не задумываемся, но их опытным путем выводят… сексологи, к которым с соответствующими проблемами обращаются представители самых разных категорий общества, профессий, судеб.

"Многое здесь сопряжено со стереотипами. Наше общество устроено так, что до 30 лет у мужчины цели обычно не совпадают с общепринятыми ценностями — хорошим заработком, сохранением здоровья, созданием семьи, духовным саморазвитием. В Молдове в наши дни мужчины женятся порой, как женщины в нашей и других странах — не потому, что родилась любовь, а потому, что время-де поспело", — уверен сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник.

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В беседе с корреспондентом Sputnik он отметил, что молодые мужчины, чтобы обеспечить семью, решают искать материального счастья за границей. Работа вдали от молодой жены в период тяги организма к половым излишествам рождает всем известные последствия.

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"А в случае мужчины это вообще многогранная и очень сложная проблема. Если мужчина не ведет в молодом возрасте полноценную половую жизнь, не дает волю организму, то у него падает уровень тестостерона. В этом случае начинает "буксовать" мозг, человек не может сообразить, что делать дальше, следовательно, оказывается не в состоянии проявить себя в обществе", — объяснил Садовник.

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Потом, по его словам, после долгого времени отсутствия жена может и не захотеть лечь в одну постель с прибывшим домой мужем. И причин тому — великое множество. Вот и получается, что наши мужчины подчас веселы лишь на кумэтриях, где, по законам жанра, никто не может себе позволить ударить лицом в грязь.

Собеседник привел слова своего итальянского коллеги, который в качестве напутствия всем мужчинам сказал: "Люби свою мать, своих детей, свою жену, но иди вперед, зарабатывай, развивайся, расти над собой. Это и есть мужское счастье!".