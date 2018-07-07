Когда Штефан подмигивает: как распознать фальшивые леи

Сотрудница одного из коммерческих банков столицы Ирина Мельниченко рассказала корреспонденту Sputnik о том, по каким базовым признакам определить, что вам пытаются всучить бумажку вместо банкноты.

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Андрей Петрик. Одним из основных способов проверки леевых купюр на подлинность для рядового обывателя остается проверка "на свет". Если водяные знаки есть, а облик молдавского господаря Штефана Великого просматривается четко — значит опасаться не стоит и, скорее всего, вы получили настоящую банкноту. Именно так думает подавляющее большинство населения страны.

Иные, более въедливые, высматривают в текстуре бумаги разноцветные ворсинки, считая их одним из главных признаков того, что они действительно получили денежную купюру, а не обычную разрисованную бумажку.

Третьи, относящиеся скорее к касте избранных, пробуют их наощупь по характерной шероховатости бумаги понимая, что в руках — настоящие леи.

Те, у которых присутствует чувство юмора, и вовсе предлагают не заморачиваться, а воспринимать проверку купюр с иронией, подмечая, что "если Штефан подмигивает" на водяном знаке, значит все хорошо.

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Конечно же, как известно, в борьбе с фальшивкой все средства хороши, однако корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: по каким еще признакам понять, что к вам пытаются дать обычный фантик? Ответ на этот вопрос дала сотрудница коммерческого банка Ирина Мельниченко, через руки которой ежедневно проходят сотни леевых купюр.

Злоумышленники по мелочам не размениваются

По словам Мельниченко, не стоит переживать тем, у кого в кошельке "пятерки", "червончики", "двадцатки" и "полтиннички". Злоумышленникам, по словам собеседницы, нет смысла печатать такие мелкие деньги — мороки будет больше, чем барышей.

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"Выгода у них начинается со ста леев. Как правило, из практики скажу, подделывают купюры номиналом в 100 и 200 леев — самые ходовые сегодня в Молдове. Это выгодно фальшивомонетчикам и с практической точки зрения. Ведь вряд ли кто-то захочет налаживать печать купюр, которые просто не покроют стараний "народных умельцев", — не без доли иронии рассказала банковский работник.

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"Печатники" любят покрупнее

"Наиболее часто подделывают столеевые купюры старого образца. По размеру эта банкнота такая же, как и десятилеевая. Фальшивомонетчики просто смывают краску с этой купюры номиналом поменьше и на высокоточном электронном принтере наносят рисунок столеевой. Причем они настолько точно наловчились это делать, что эту фальшивку очень тяжело распознать даже нам, сотрудникам банка", — подчеркнула Мельниченко.

По словам специалиста, и в этом незаконном деле есть, как профессионалы, о которых речь шла выше, так и те, кто пытается поживиться за счет закона, не прикладывая к этому особых усилий. В практике банковского работника попадались случаи, когда столеевые купюры были напечатаны на обычной бумаге, что человеку, работающему с деньгами, сразу бросается в глаза.

"Говоря о леевых купюрах старого образца, необходимо обращать внимание на текстуру бумаги, запомнить ее на ощупь так, чтобы вы сразу могли отличить фальшивую банкноту от настоящей. Леи старого образца напечатаны на более рельефной бумаге, если присмотреться, легко можно это обнаружить", — отметила собеседница.

При этом, по словам собеседницы, фальшивомонетчики, в 90 процентах случаев подделывают именно банкноты старого образца, так как в них заложено меньше степеней защиты. Поэтому, настаивает сотрудница банка, необходимо обращать внимание на то, как напечатаны линии на купюре, водяные знаки и защитная полоса. На настоящей они четкие, особенно так называемая "черная линия", на фальшивках слегка размыты.

"Следует также смотреть на цветные ворсинки, содержащиеся в бумажной структуре купюры. На настоящих левых банкнотах они, как бы вплетены в саму банкноту, на фальшивках, есть ощущение, что нанесены поверхностно", — отметила Мельниченко.

Ультрафиолет против криминала

По словам банковского работника, новые столеевые купюры фальшивомонетчики пока подделывать не научились, поскольку этот тип банкнот обладает большей степенью защиты. Прежде всего, на этих деньгах больше водяных знаков.

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Вторым сложным препятствием является аббревиатура BNM, напечатанная в защитной ленте по нескольку раз.

Как ни странно, но сотрудница банка, рекомендует гражданам страны, которые не хотят попасться на удочку фальшивомонетчиков и быть во всеоружии, приобретать небольшие карманные фонарики с ультрафиолетовым светодиодом. При такой подсветке, утверждает специалист, ни одна фальшивая купюра не попадет в кошелек.