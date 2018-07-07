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Игрушка

"Дядя, купи игрушку": дети в Кишиневе выживают, как могут

© Fotolia / fasphotographic
Общество
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Корреспондент Sputnik стал невольным свидетелем того, как ребенок продавал последнее, что у него есть, на одной из улиц Кишинева, чтобы "собрать на билет к маме в Италию".

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik, Андрей Петрик. Кто-то из великих говорил: "Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!". И действительно, период, когда человек, пришедший в этот мир, открытый ему, только начинает его познавать, было бы желательно, чтобы таких улыбок было больше.

Сегодня, к сожалению, можно констатировать, что многие молдавские дети до срока становятся взрослыми. Да, поведение у них остается детским, но вот лица… больше напоминают через многое прошедших людей, столько в них серьезности, и так мало на них непосредственных, по-детски наивных и искренних улыбок.

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Следующая история, свидетелем которой стал корреспондент Sputnik — лишь один штрих, однако очень яркий, к общей картине кризиса в молдавском обществе, тысяч наполовину брошенных детей, чьи родители вынуждены "вкалывать" за рубежом, чтобы выжить.

История мальчика по имени Михай прозаична, как и в случае с сотнями его сверстников, оставшихся фактически наедине с самими собой. В выходной день он тихо сидел на обочине по улице Болгарской ниже Центрального рынка Кишинева и…продавал собственные игрушки, в которые наверняка всласть не наигрался сам.

Девочка-подросток, фото из архива
© Photo : PUBLIC DOMAIN
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Корреспондент Sputnik подошел к ребенку, чтобы узнать: что заставило его в столь юном возрасте отчаяться на такой смелый шаг. Мальчик ответил, что живет один с бабушкой в одном из частных секторов Кишинева, в "простом доме", папы нет, а мама уехала полтора год назад в Италию на заработки, но сейчас у нее проблемы с работой и пока она не может пригласить его к себе хотя бы на пару недель. Компьютера у Михая, тем более — интернета, и единственный шанс, чтобы поехать повидать ее, — это начать собирать деньги.

"Мама обещала мне, звоня по телефону, что мы скоро можем увидеться, но пока не получается, у нее нет работы. Я решил начать копить на поездку к ней и продаю свои игрушки. Не знаю, может что-то накоплю, так как у бабушки пенсия очень маленькая. Но пока игрушки никто не покупает", — с горечью рассказал ребенок.

Корреспондент Sputnik, выслушав эту по-взрослому печальную детскую исповедь, дал ребенку энную сумму, чтобы помочь ему осуществить мечту и поехать к маме и, попрощавшись начал уходить. Каково же было удивление, когда вслед звонки голос донес: "Дядя, возьмите игрушку, вы забыли".

Проходя через неделю там же, корреспондент Sputnik, вновь увидел ребенка, так желающего воплотить свою мечту и накопить денег на поездку, но подходить не стал, заметив лишь, что еще кто-то из взрослых подошел к маленькому продавцу и спросив у него, зачем он там сидит, дал ему какие-то купюры.

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Неизвестно, удастся ли Михаю воплотить свои планы, однако история эта печальна до нельзя. Говорят, что о будущем страны судят по тому, как в ней относятся к детям и старикам. Учитывая это выражение, пока наше будущее видится, мягко говоря, туманным. А выражение Экзюпери о том, что "мы в ответе за тех, кого приручили", в нашей стране, судя по всему становится напрочь не рабочим.

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Теги:
бедность в Молдове, разделенные семьи, игрушки, сироты, нищета, общество, дети, Молдова, Кишинев, Общество
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