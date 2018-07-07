Додон поздравил всех Ионов и Иванов

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с именинами всех, кто носит имя Ион или Иван — в субботу в православии отмечается праздник Рождества святого Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.

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"Это один из величайших святых, как для православных, так и для других христианских конфессий. Предтеча и Креститель Господень Иоанн родился за шeсть месяцев до Рождества Иисуса и крестил Его в реке Иордан", — написал Додон в соцсетях.

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Он выразил надежду на то, что "в этот день Иоан Креститель принесет душевное спокойствие и гармонию в ваши семьи, и жизненный путь святого Иоанна Крестителя, будет для нас с вами примером смирения и покаяния, прощением и свершением добрых дел".