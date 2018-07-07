Додон объяснил, кто для жителей Молдовы в футболе - "наши"

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Жители Молдовы столь сильно болеют за российскую сборную на чемпионате мира по футболу по очевидной для всех причине — "потому что это свои", заявил президент РМ Игорь Додон в телеэфире одного из частных телеканалов.

"Об этом говорил и посол США, помните? "Дали миллиард долларов молдаванам, а они любят русских, а нас нет". Потому что так было, есть и будет. У нас общая история, у нас общая победа. Попытки все это разрушить не увенчаются успехом", — отметил Додон.

Он выразил уверенность в том, что "так и дальше останется".

В субботу сборная России схлестнется на футбольном поле со сборной Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира ФИФА. Игра начнется в 21.00 по местному времени.