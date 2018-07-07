Операция "Ы":гражданам Молдовы придется расстаться с румынскими паспортами

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Сенат (верхняя палата парламента — ред.) Румынии проголосовал за принятие законопроекта, предполагающего заменить букву румынского алфавита "î" (аналогична русской "ы" — ред.) на букву "â", при написании в закрытом слоге.

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Таковы современные правила румынского языка, и законодатели всего лишь поставили точку в разногласиях юридической стороны этого вопроса. Нововведение с буквой "â" было принято на уровне лингвистов в 1989 году.

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Но только теперь великое множеством документов, в первую очередь, паспортов, где есть имена собственные с буквой "ы" в середине слова, необходимо будет заменить. Касается это и граждан Молдовы, имеющих румынские удостоверения личности.