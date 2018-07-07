Молдова без документов: вот что нужно знать нетрудоустроенным гражданам

КИШИНЕВ, 7 июл — Sputnik. Электронные данные социального страхования граждан Молдовы необходимо пополнить информацией о стаже работы за период до 1999 года.

© Sputnik / Мирослав Ротарь В Молдове отменят трудовые книжки

Для этого, с мая 2018 по декабрь 2019 года, работники Национальной кассы социального страхования будут сканировать информацию из трудовых книжек граждан. Если этот документ находится у работодателя, то он обязан будет выдать его сотруднику на руки до 28 декабря 2018 года с записью о последнем месте работы.

Напомним, что с 2019 года трудовых книжек в Молдове больше не будет, а все данные о трудовом стаже и сопутствующая информация будет фиксироваться и храниться в электронных базах данных.

Сканирование данных с трудовых книжек тех граждан, которые в данный момент нигде не работают, продолжится и в 2019 году.