"Пошлите сил, чтоб не сойти с ума!" – Молдова может остаться без психиатров

В четырех районах Молдовы нет ни одного специалиста в области психоневрологии и психотерапии.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В Молдове около 93 тысяч человек страдают психическими расстройствами различного характера и степени, а на учете медиков состоит около 60 тысяч человек из этой группы риска, сообщила председатель Общества психиатров, наркологов, психотерапевтов и психологов Молдовы Яна Кихай на состоявшемся в Кишиневе международном конгрессе "Психическое здоровье — приоритет и необходимость современного общества".

В конгрессе, который прошел в Государственном университете медицины и фармации имени Николая Тестемицану, приняли участие ведущие специалисты в области нервной системы из Молдовы, Франции, Нидерландов, Швейцарии, Румынии и даже Индии, сообщает пресс-служба медуниверситета РМ.

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"Те цифры, о которых идет речь, сравнительно небольшие, мы можем сказать, что ситуация не критична. Но, все же, есть еще некоторые недоработки в системе", — заявила Кихай.

По ее словам, в Молдове наблюдается острая нехватка специалистов в области психологии и психиатрии.

"Дело в том, что раньше на 100 тысяч жителей страны приходилось 25 специалистов в области нервной системы человека. Теперь же на это же количество больных — лишь два врача, а в шести районах Молдовы и вовсе нет профильных специалистов", — подчеркнула Кихай.

Еще одна проблема в этой области касается пациентов, которые, прежде чем быть выписанными, не проходят медико-психосоциальное освидетельствование для оценки их степени интеграции в общество.

"За последние несколько лет количество людей, которых коснулись различные формы психического недуга, сократилось, но это не означает, что снизилось и число зарегистрированных болезней. Чаще всего жители Молдовы страдают от тревоги, депрессии или психоза", — сказала специалист.

Она добавила, что в связи с тем, что в стране сложилась такая ситуация, был запущен проект "Mensana" в сотрудничестве со швейцарскими коллегами. Проект призван улучшить качество предоставляемых врачами услуг.

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На глобальном же уровне психические расстройства составляют 12% от общего числа заболеваний, а к 2030 году предполагается, что они достигнут 15%. Так что тенденция, увы, неутешительная.