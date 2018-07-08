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Porsche

Куплю Porsche, заправлю газом: как молдаване экономят на авто класса люкс

CC0 / Pixabay / Flyingjazzman
Общество
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Введенный в этом году налог на автомобили класса люкс вряд ли успокоит борцов за социальную справедливость – по-настоящему дорогих машин в Молдове оказалось не так-то и много, несмотря на их видимое многообразие.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik, Наталья Иовва. С этого года в Молдове действует налог на люксовые автомобили. Владельцу машины, стоимостью свыше полутора миллионов леев (примерно 75 тысяч евро), приходится платить 2 процента от стоимости транспортного средства. Это помимо акцизного сбора за импортируемое авто.

Однако, как уверяют в налоговой, счастливых обладателей поистине люксовых машин в нашей стране не так-то много. С этим утверждением, безусловно, не согласятся те, кто на все это автомобильное обилие взирают из окон общественного транспорта. И действительно, столько дорогих машин, как в Кишиневе, ни в одной европейской столице не увидишь.

Справедливости ради стоит признать — все же любят жители Молдовы пыль в глаза пустить и ради этого согласны идти на лишения. Многими нашими соотечественниками автомобиль, как и мобильный телефон, воспринимается исключительно как вещь имиджевая, указывающая на размер благосостояния и богатство воображения владельца.

Ксения Дели
© Photo: Xenia Deli / Facebook
Instagram Ксении Дели: люксовые авто, шикарные наряды и украшения

Поэтому многие едут на заработки, берут кредиты и отдают последние кровные лишь бы обзавестись "престижной тачкой". И тут не важно, есть ли у тебя квартира, в каких условиях живешь, и по каким дорогам ездишь. Главное — он, железный конь, который, хотя и припаркован у обочины "общаги", зато внутри пахнет "свежей кожей" благодаря ароматизатору в бардачке.

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Но не будем излишне злорадствовать и вернемся к главной теме — изобилию люксовых авто, которые, если посмотреть на закон, вовсе и не люксовые. Во всяком случае так утверждает заместитель директора Государственной налоговой службы Молдовы Юрий Ликий.

"Дело в том, что у нас не всегда автомобили знаменитых брендов достигают той стоимости, которая подпадает под налог. У нас немало подержанных автомобилей привозится из-за рубежа. И потом рассказывают, как завезенный Porsche переводится на газовое оборудование, чтобы сэкономить на эксплуатации. Тут не всегда понятные вещи происходят", — отметил собеседник.

Кстати, о стоимости люксовых машин. Как мы указали выше, новый налог касается машин, стоимостью свыше 75 тысяч евро. И тут, наверняка, у любого читателя возник вопрос, а почему установлена именно эта планка, ведь любому среднестатистическому гражданину Молдовы покажется, что и машину за 50 тысяч евро также смело можно отнести к классу люкс.

Автомобиль Hyundai 2017 Genesis G90 на автосалоне в Детройте
© AFP 2018 / Jewel Samad
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С тем, что не все в новом налоге продумано согласен экономический эксперт Виорел Гырбу. То, что он нужен — никто не спорит, но вот как его собирать — большой вопрос.

"Это более-менее правильный налог, но вопрос в том, как его собирать. К примеру, в Российской Федерации принят список автомобилей, которые подпадают под этот налог. И неважно, сколько стоит авто, но если у тебя, допустим, Mercedes C класса, ты автоматически его платишь", — отметил эксперт в интервью Sputnik.

Согласно данным Агентства государственных услуг Молдовы, самым популярным в республике автомобилем из разряда дорогих является Toyota Land Cruiser 200. Цена такой иномарки варьирует от 70 тысяч евро и выше. Таких машин в стране насчитывается 2628 штук.

На втором месте в этом рейтинге расположились Volvo XC90 — более 1700 машин. Такая машина обойдется минимум в 65 тысяч евро.

Тройку замыкают Mercedes AMG-GLS — 78 машин, цена на которые варьирует от 80 тысяч евро и выше.

В пятерку самых распространенных роскошных автомобилей вошли Porsche Cayenne — 51 машина (от 85 тысяч евро и выше) и Bentley — 24 авто (от 90-100 тысяч евро).

Также в стране зарегистрировано 23 Range Rover. Такая машина стоит минимум 90 тысяч евро. На дорогах Молдовы можно встретить и Ferrari. Правда, их в стране всего четыре штуки. А вот от цен на такие автомобили могут побежать мурашки по спине — от 150 тысяч евро.

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Тем не менее, резервы в сборе налогов на дорогие машины еще есть, считает Виорел Гырбу. Закон надо дорабатывать, и тогда количество люксовых автомобилей в Молдове обязательно возрастет.

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Теги:
люкс, машины, благосостояние, заправка, автомобили, топливо, деньги, газ, Виорел Гырбу, Молдова, Кишинев, Общество
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