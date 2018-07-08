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Многоэтажный дом.

Огненный ад: почему кишиневские многоэтажки могут вспыхнуть, как спичка

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Строительный пенопласт, которым в Молдове утепляют дома, при пожаре опасен для жизни.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В последние полтора десятилетия кишиневские многоэтажки, как новостройки так и типовые бетонные исполины советского образца? стали напоминать шахматные доски, где квартиры-"клетки", однако не однотонные черно-белые, а разноцветные. Причиной тому — мода на утепление фасада квартир, где некоторые хозяева изощряются в цветах, как могут.

Иные, более покладистые, стараются следовать общепринятому дизайну здания, и в случае неудобства с обшивкой фасада своего жилья не особо выделяют, следуя существующей цветовой гамме.

На заседаниях кишиневского муниципального совета не раз рассматривался вопрос о том цветовом хаосе, который покрыл высотные дома в городе. Было принято специальное постановление, согласно которому владелец недвижимости при утеплении фасада и его покраске обязан вернуться к общепринятому стилю.

Но, как известно, дьявол сидит в деталях, а опасность несет "ночинка" такой квартирной внешней обшивки. Дело в том, что строительный пенопласт, которым "обшиваются" фасада многоэтажных домов обладает той или иной степенью горючести.

Так, данный вид строительного материала различают по четырем категориям скорости горения: "Г-1" — низкой горючести, "Г-2" — умеренной горючести, "Г-3" — средней горючести, "Г-4" — высокой горючести.

Пожар в Кишиневе
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Естественно, что при утеплении фасада своей квартиры, кишиневец может надеяться только на слово монтажников-высотников, осуществляющих подобный вид работ. В сухом остатке — опасность, ведь проверить качество строительного пенопласта и степень его воспламенения можно только в лабораторных условиях.

Для этого на образец пенопласта направляют пламя огня, получаемое с помощью газовой горелки, воздействуют на образец в течение 10 минут. Проводят замеры температуры дымовых газов, степень повреждения образца по длине и массе и продолжительность самостоятельного горения. В зависимости от полученных показателей, материал относят к той или иной группе горючести.

Понятно, что редкий "смельчак" найдет время и деньги для того, чтобы проводить подобные исследования, а зря.

Спасатели и пожарные, как в странах СНГ, так и в Молдове не раз заявляли о том, что пенопласт, широко используемый для утепления фасадов многоэтажных домов, при пожаре опасен для жизни. А от степени его горючести зависит жизнь людей, особенно если речь идет об утеплении жилища на верхних этажах здания.

Дело в том, что при горении пенопласт выделяет крайне токсичные вещества, от которых отравление организма человека угарным газом происходит значительно быстрее, чем от не синтетических продуктов горения. Кроме того, пенопласт усложняет локализацию огня и эвакуацию пострадавших.

Пожарные
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Более того, выше восьмого этажа использовать строительный пенополистирол опасно вдвойне, так как распространение пламени на такой высоте происходит быстрее из-за ветра, который традиционно гуляет "в верхах", а также из-за практической невозможности пожарных потушить огонь, вследствие отсутствия необходимого технического оснащения.

Так, что выбор материала для теплоизоляции своего жилища — личное дело каждого, но от этого зависит жизнь и здоровье каждого домочадца. Ведь иногда сохранение жизни зависит от секунд, о которых, как известно, не следует думать свысока.

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Теги:
опасность для жизни, горение, утепление домов, строительные работы, теплоизоляция, фасад, пенопласт, пожар, Молдова, Кишинев, Общество
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