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Свадьба

Вопрос эпохи: нужна ли жителям Молдовы семья в XXI веке

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Во что превращается в Молдове институт семьи, рассуждает врач-сексолог.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В современном обществе многие люди несчастны в браке — это, увы, данность, подтвержденная многочисленными социологическими опросами.

Причем не каждый такой случай заканчивается разводом. Потому что есть мужья и жены, которые решают продолжать совместную жизнь без страсти, любви и взаимного уюта, но ради детей, которым нужно дать образование, вырастить, обеспечить первые годы взрослого существования. 

Сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник в беседе с корреспондентом Sputnik упомянул и "другую сторону медали". Несчастливые браки вкупе зачастую и с сексуальной дисфункцией возникают и когда семьи создаются без какой-либо материальной "подушки безопасности". Как бы хорошо в этом случае муж с женой не относились друг другу, — все равно рано или поздно начнутся взаимные упреки, и старт им будет дан с разговора об отсутствии денег.

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"Кстати, о семейных ссорах. Российские психологи отмечают, что чаще всего словесное наполнение конфликтов между мужьями и женами — это цитации друг друга, а не конструктивный диалог. Жены, в частности, забывают, что нужно хвалить своих мужей. Даже когда трудно. Ведь они — основные добытчики в семьях, как правило. А в пылу вечных упреков или равнодушного отношения о какой, скажем, нормальной эрекции у мужчины может идти речь?! Ведь давайте не забывать, что без половой жизни полноценной супружеской пару — нет", — рассказал Садовник.

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Он отметил, что консультирует представителей разных слоев общества, различного материального достатка. По словам специалиста, чаще всего эректильная дисфункция наблюдается у мужчин с низкими доходами. У богатых пациентов другая история — кроме достатка в их жизни зачастую нет больше ничего, ни семейного тепла, ни душевного общения. Такие мужчины подчас прибегают к доступным способам подстегнуть свое либидо и вырваться из монотонности существования, например, практикуют секс со многими партнерами.

"А сейчас мужчины в возрасте до 35 лет вообще не спешат жениться. Есть услуги домохозяек, которые уберут и приготовят поесть. Что касается половых отношений, то в современном обществе предложений секса без обязательств — великое множества", — рассуждает Садовник.

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По его словам, есть и иные формы "договорных" отношений, которые касаются святая святых нашей жизни. Это браки по расчету, когда оба в паре знают, что они должны друг другу, и чего не должны. Также это и взаимные договоренности о… зачатии ребенка.

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"Есть женщины, которые, что называется просекли генофонд какого-либо мужчины и обращаются к нему с предложением зачать ребенка, которого будущая мать обязуется воспитывать сама. Нередко подобные соглашения помещают в юридические рамки", — сказал андролог.

И это не говоря уже о том, когда обеспеченные господа женятся для галочки. Конечно, вряд ли здесь может идти речь о глубоких чувственных отношениях. Хотя, чем черт не шутит!..

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Теги:
брак по рассчету, половая жизнь, психология, отношения, секс, семья, Молдова, Общество
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