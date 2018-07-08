Заставит ли Европа Молдову поменять время

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. На этой неделе в странах Европы стартовал соцопрос, посвященный переходу на зимнее и летнее время.
До 16 августа жители ЕС смогут выказаться по этому поводу, после чего результаты опроса будут взяты на вооружение при принятии профильными структурами решения о "прыгающем часе" два раза в год.
Проанализировать итоги плебисцита обязуется и Еврокомиссия. Кстати, ранее Европарламент решил не экономить заветный час и, как говорится, дать времени течь естественным путем.
В Молдове на летнее время стали переходить с 1979 года.