Заставит ли Европа Молдову поменять время

Дадут ли европейцы шанс времени течь естественным путем, мы все узнаем в середине августа.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. На этой неделе в странах Европы стартовал соцопрос, посвященный переходу на зимнее и летнее время.

© AFP 2018 / Peter Parks Переход на зимнее время: советы, как адаптироваться

До 16 августа жители ЕС смогут выказаться по этому поводу, после чего результаты опроса будут взяты на вооружение при принятии профильными структурами решения о "прыгающем часе" два раза в год.

Проанализировать итоги плебисцита обязуется и Еврокомиссия. Кстати, ранее Европарламент решил не экономить заветный час и, как говорится, дать времени течь естественным путем.

В Молдове на летнее время стали переходить с 1979 года.