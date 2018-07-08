Как вернуться с отдыха неограбленным

Эксперты дают советы о том, как хранить деньги во время отдыха.

КИШИНЕВ, 8 июл — Sputnik. В пору отпусков неплохо бы вспомнить о том, где и как хранить деньги на отдыхе.

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Во-первых, делать это нужно в разных местах, советуют бывалые путешественники — разделить минимум на две части и поместить их как можно дальше друг от друга.

Нужно использовать как минимум два варианта хранения — пластиковую карту и наличные. Если карту заблокируют, помогут наличные, пропадут они — останется "пластик", сообщает РИА Новости.

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Особенно хорошо держать несколько карт из разных банков, а лучше разных платежных систем, например, Master Card, Visa. Можно иметь несколько карт одновременно и пополнять их, пользуясь услугами онлайн банкинга. Также имеет смысл активировать для всех карт SMS-уведомления. На всякий случай можно оформить кредитную карту.

В гостиницах следует использовать сейфы в номере и на реcепшн. Если сейфа нет, можно воспользоваться сумкой или чемоданом с кодовым замком, и обязательно закрывать их при выходе из номера. Но по возможности деньги и ценные вещи в сумках лучше не хранить, ведь туда полезут в первую очередь.

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При выходе из гостиницы не стоит брать больше наличных, чем нужно, можно пользоваться и пластиковой картой. На "излишки" денег падки грабители, если увидят в руках достаточно много денежных купюр.

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Еще один совет пользоваться застегивающимися и скрытыми карманами, а также — не оставлять на пляже вещи без присмотра.

"Если вас все-таки грабят, отдайте ценности, ибо жизнь и здоровье дороже, — пишут эксперты. — Но при следовании приведенным здесь советам вероятность такого исхода дела и потери будут минимальны".