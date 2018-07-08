О чем мечтают семьи в Приднестровье

ТИРАСПОЛЬ, 8 июля — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе, в Парке культуры и отдыха "Победа", широко отметили День семьи, любви и верности.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников В России отмечают День семьи, любви и верности

Каждый год у водопада

Самые жизнестойкие и дружные семьи Приднестровья были отмечены медалями, которые вручили сотрудники представительства Россотрудничества в Молдове.

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Одной из этих наград удостоилась чета из Григориополя — Татьяна и Эдуард Сапигора, брачному союзу которых уже 25 лет. Корреспонденту Sputnik во время разговора с супругами, на какое-то мгновение показалось, что они лишь вчера связали себя узами брака — настолько трепетно их отношение друг к другу.

Татьяна и Эдуард исполнены оптимизма, счастья, спокойствия и не только уверены в крепости своего союза, но и строят планы на будущее. И каждый год отмечают день бракосочетания — для них это особый праздник.

© Sputnik / Irina Leahova Татьяна и Эдуард Сапигора

"На 25-летие мы ездили на водопад за Григориополем — это наша местная достопримечательность. Там, на природе, застолье устроили, шарики надули, надели фату и бутоньерку — те, в которых поженились", — говорит Эдуард Сапигора. Так они с Татьяной отмечают дату своего бракосочетания.

"Для нас — это день рождения семьи. Не было года, чтобы мы пропустили этот праздник. Все родственники приезжают, даже не спрашивая нас, потому что знают — первое мая у нас обязательно походит торжество", — рассказывает Татьяна.

С первого взгляда — и на всю жизнь

Самое любопытное, что Татьяна и Эдуард столь важное жизненное решение, создать семью, приняли, можно сказать, стремительно — всего через два месяца после знакомства они уже обменялись кольцами и официально закрепили брак в загсе. С тех пор они неразлучно вместе.

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"Я пришел из армии, а Таня работала продавцом. Я ее увидел за прилавком, подарил шоколадку, пригласил в кино, и мы поженились ", — с юмором описывает романтический период пары Эдуард.

"Кажется, будто только поженились. Время очень быстро пролетело. Дети выросли. Сыну Александру — 25 лет, он служит, дочке Маргарите — 20 лет, она учится", — продолжает тему Татьяна.

Напутствие детям

У пары не всегда все шло гладко и хорошо. И с финансами проблемы возникали, и обычные семейные казусы случались. Но, несмотря на это, дети явно гордятся своими родителями, и мечтают, чтобы у них была такая же семья, как и у них самих в период их взросления. А дочка говорит так — хочу мужа как папа.

"Какая жизнь без трудностей?! Все время с поворотами — то вправо, то влево. А иначе даже скучно. Хотя нам уже и ссорится временами лень. Мы уже знаем друг друга настолько, что можем выйти из любой конфликтной ситуации без эксцессов", — уверяет Эдуард.

А напутствие детям у них только одно — самое главное, чтобы любили и понимали друг друга. А еще — чтобы умели друг другу уступать.

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Так в чем же секрет "жизни долго и счастливо"? Рассказывая о досуге, каждый говорит о своих предпочтениях, но между тем супруги находят компромисс — именно тот самый, о котором они напутствуют детям. Татьяна, несмотря на весь свой скепсис по отношению к рыбалке, все-таки периодически поддерживает супруга в его пристрастии, присоединяясь к процессу. А Эдуард готов простить любовь супруги к сериалам, лишь бы в доме было хорошо и спокойно.

Но теперь у них появилась общая страсть — это Чемпионат мира по футболу, здесь они единодушные горячие болельщики. Впрочем, есть и другие общие интересы — это прогулки, в том числе по вечерам перед сном, по городу или вдоль реки, да и вообще всевозможные пешие променады, пикники на природе и походы по грибы.

Кто в доме хозяин

На вопрос, кто лидер в семье, Эдуард тут же отвечает — жена. Но Татьяна почему-то не соглашается.

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"Нет, смотря по каким вопросам. Конечно, жена вертит шеей. Он — голова, а она — шея. Но вообще я чувствую себя за мужем как за каменной стеной. Не было такого, чтоб я все решала. Но каждый раз все равно надеюсь, что муж согласится с тем, что я предлагаю", — описывает Татьяна весьма интересную модель взаимоотношений, которая в ее семье уже давно стала нормой.

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"Я сначала покажу характер, а потом мягко соглашусь. Не должно быть так, что я со всем сразу соглашался", — выдвигает свою версию Эдуард.

Но и здесь по итогу мнения супругов едины: мелкие житейские вопросы — прерогатива жены, а в особо важных делах решение за мужем.

"А иначе зачем я тогда нужен?!", — то ли в шутку, то ли всерьез задает риторический вопрос Эдуард.

О современных браках

У каждого из супругов есть свои вопросы к современным новшествам в вопросах брака и семьи. Татьяна не приветствует сожительство, часто именуемое гражданским браком, считая, что оно не имеет смысла. А Эдуард не понимает, как можно создать счастливую семью, где оба человека должны доверять друг другу, когда роспись в ЗАГСе предваряет заключение брачного контракта.

О чем мечтают семьянины

О мечтах супруги Сапигора говорят — хотим, чтобы все состоялось у детей, а там уже и о себе подумаем. И в этом их суть, а также особая семейственность.

"Наверное, хотим чуть больше путешествовать. Но рано еще. Сначала пусть дети женятся, а потом уже будем о поездках думать. Если вдруг дети не оставят нам внуков, чтобы мы с ними сидели. Хотя наши дети были всегда с нами", — таков ответ Эдуарда и Татьяны.

После разговора с парой, которая прожила в крепком союзе уже четверть века, понимаешь, что счастливые браки реальны. Нет, они не без проблем и шероховатостей, но, если люди супруги относятся друг к другу с любовью и пониманием, то все возможно, и все решаемо.

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Эдуард и Татьяна Сапигора действительно, несмотря на столь долгий срок совместной жизни, по-прежнему любят друг друга и дорожат тем счастливым моментом, когда судьба соединила их. Кажется, пройдет еще столько же лет и они также вместе, дополняя друг друга, будут делиться рассказом о своей свадьбе и другими прекрасными воспоминаниями, о том, что важно для них, для их семьи. Так же, как и сейчас, они будут обмениваться добрыми любящими взглядами и так же мило уступать друг другу как в разговоре, да и в целом в повседневной жизни и в решении насущных задач.

Ведь, как рассказали супруги Сапигора, именно уверенность друг в друге и способность идти на компромисс — залог счастливой семьи. А еще, наверное, судя по этой паре, счастлива та пара, что умеет с юмором воспринимать недостатки друг друга и с так же с юмором сглаживать конфликтные ситуации.