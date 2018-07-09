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Сильный ливень

Топ-5 ошибок водителей во время ливня

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Что делать автолюбителям, если на дороге их застиг дождь? Смотрите подборку ошибок водителей, которые лучше не повторять.

КИШИНЕВ, 9 июл- Sputnik. В правилах дорожного движения прописано, что зимой необходимо сменить резину на специальную шипованную и есть точные инструкции, касающиеся вождения в холодное время года. Однако почти нет никаких правил о том, что делать и как управлять транспортным средством в проливные дожди.

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Важно знать, что если на дворе ливень, лучше не отправляться в дальний путь, особенно это касается начинающих водителей.

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Если даже вы уверены в своих силах и готовы к разным трудностям в путешествии, то вы не можете сказать тоже самое о других участниках трафика, чьи маневры мы не может контролировать и предсказывать.

Если вы все же решитесь сесть за руль в ливень, то следует исключить ошибки, которые часто делают автолюбители:

1. Вождение на высокой скорости. Во время дождя и других сложных погодных условий желательно никуда не спешить и регулировать скорость езды. 

Эта одна из главных причин ДТП на дорогах. На залитом водой асфальте транспортные средства с трудом тормозят.

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Шины почти не соприкасаются с землей и движение происходит фактически по воде. Велик риск попасть в занос. Важно учитывать и состояние дорожного покрытия, по которому вы передвигаетесь.

2. Езда у края дороги. Об этом правиле вам вряд ли скажут в автошколах. В сильный дождь нежелательно приближаться к краю дороги, возле бордюра, так как именно там скапливается больше всего воды. Там можно потерять управление над транспортным средством. 

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3. Неработающие стеклоочистители или "дворники". Перед тем, как отправляться в путь, независимо даже от погодных условий нужно удостовериться, что "дворники" на автомобиле исправны. Иначе, в случае ухудшения погоды, дождь застигнет врасплох. Тогда уж, сушите весла, господа. С залитыми водой стеклами вы уже никуда не уедете.

4. Проезд через затопленные участки дороги. Рекомендуем узнавать о ситуации на дорогах заранее. В случае, если у вас на пути есть участки, которые может затопить, лучше заранее проложить другой маршрут в объезд этих зон. Попадание машины в воду может спровоцировать проблемы в ее работе, особенно, если она на бензине. Лучше не испытывать судьбу, а то, где в воду попадете, там и заглохнуть можете.

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5. Езда с выключенными фарами. Во время сильного дождя на улице снижается видимость. Те, кто ездят с выключенными фарами, могут остаться незамеченными другими участниками трафика. При этом нежелательно включать режим дальней видимости, так как в дождь они ослепят других водителей, которые движутся навстречу,

Согласно данным Национального бюро статистики в Молдове за последние 10 лет в дорожно-транспортных происшествиях погибло 3909 человек, из них 296 дети.

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Теги:
ошибки водителей, инструкция, дождь, ливень, Молдова, Кишинев, Общество
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