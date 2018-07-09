Вандалы вконец изуродовали ротонду на Комсомольском озере в Кишиневе

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. В плачевном состоянии находится знаменитая ротонда на Комсомольском озере, ныне — парке Валя Морилор. Вандалы начали "трудиться" над отреставрированным памятником ландшафтной архитектуры практически сразу после окончания работ, и, как констатируют кишиневцы, добились своего.

© Sputnik / Evghenii Panasenco В Кишиневе завершают реконструкцию каскадной лестницы

Открытие реконструированного комплекса — ротонды и каскадной лестницы — состоялось 14 октября 2016 года, на Покрова Пресвятой Богородицы, в день Храмового праздника Кишинева. Однако это не уберегло ротонду от граждан с пониженной социальной ответственностью: графика и "наскальная живопись" начали появляться на колоннах постройки немедленно после окончания работ, которые обошлись муниципальному бюджету в 15 миллионов леев.

Не уберегли и каскадную лестницу — часть плит, составляющих парапет лестницы, уже обломаны по углам.

Возмущенные кишиневцы опубликовали фотографии изуродованной ротонды в Facebook. Комментарии в адрес неизвестных вандалов звучат самые нелестные. Пользователи саркастически отзываются о "европейских ценностях" в нашем "европейском государстве", призывают полицию "заняться делом" и даже высказываются за введение телесных наказаний для хулиганов.

Не самыми лучшими эпитетами сопроводили пользователи и качество работ — декоративные элементы перил ротонды не выдержали испытания зимой и буквально рассыпаются на глазах.

Лестница с каскадным фонтаном и ротондой на вершине всей композиции была построена в 1950-х годах и стала вторым входом в парк. Первый — лестница со стороны Госуниверситета, которая, кстати, на две ступеньки длиннее знаменитой Потемкинской в Одессе.