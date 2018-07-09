Сами с усами: как в селах Молдовы борются с огнем без помощи пожарных

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik, Дарья Чернега. В молдавских селах открываются пожарные станции, где вместо профессиональных огнеборцев работают исключительно волонтеры — жители этих же населенных пунктов. По планам к 2020 году по всей Молдове таких станций будет порядка ста. Некоторые волонтеры уже наладили работу и готовы рассказать о своем опыте.

По словам примара коммуны Сипотень Каларашского района Василий Рацэ, идея организовать отряд добровольцев по тушению пожаров возникла в связи с крайней необходимостью. В населенном пункте не раз бушевали пожары, от которых страдали поля, хозяйственные постройки, домашняя живность и люди.

"У нас была ситуация, когда в селе произошел пожар, и спасатели из Калараша не смогли приехать, потому что были на другом объекте в 40-ка километрах от нас. Из-за этого произошла трагедия — человек сгорел заживо", — рассказал Рацэ.

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Поначалу местные жители сами формировали отряды и тушили пожары с помощью любых подручных средств. Прибегали на место ЧП с тем, что было под рукой — лопатами и метлами, рассказал один из пожарных-волонтеров Андрей Трифон. Сейчас эта работа стала более организованной. За каждым волонтером закреплено дежурство. В этот день он обязан отвечать на телефонные звонки от диспетчера, который находится в сельской примэрии.

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"У меня есть постоянная работа. Я — инженер коммунального хозяйства. В случае пожара, я оставляю основную работу и еду на место происшествия. Работодатель знает о том, что я волонтер и отпускает меня", — объяснил Трифон.

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Сейчас пожарные-волонтеры из села Сипотень внешне ничем не отличаются от профессиональных работников ДЧС. Благодаря спонсорам из Австрии у них есть защитная экипировка и пожарный расчет. Особенностям профессии их обучили молдавские специалисты. Добровольцы иногда помогают своим опытным коллегам — приезжают тушить пожары в соседние села.