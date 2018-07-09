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Результаты экзаменов

Шокирующие данные: сколько школьников завалило выпускные экзамены

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Работы нескольких тысяч кандидатов на степень бакалавра пересмотрены в сторону повышения - уровень сдачи экзаменов стал выше.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований представило промежуточные итоги экзаменов на степень бакалавра в 2018 году. Как заявил руководитель Национального агентства по куррикулуму и оцениванию Анатол Топалэ на брифинге в понедельник, всего к тестированию в этом году допустили свыше 18 тысяч кандидатов, из которых порядка 58% — выпускники лицеев.

"После обнародования предварительных итогов экзаменов было подано 11 тысяч 558 апелляций — это 17,64% из общего числа написанных и проверенных работ", — сказал Топалэ.

Чиновник пояснил, что чаще всего кандидаты оспаривали результаты по румынскому языку и литературе (две тысячи 659), истории румын и всеобщей история (две тысячи 33), английскому языку (тысяча 630), географии (тысяча 495), математике (тысяча 360), а по остальным дисциплинам число апелляций не достигло тысячи.

"В сравнении с прошлым годом количество апелляций стало меньше. В результате пересмотра работ повышены три тысячи пять оценок, что представляет 26% от всех оспоренных работ. Таким образом, уровень сдачи экзаменов среди выпускников лицеев вырос на 1,48 процентных пункта и составил 85,7%", — подчеркнул Топалэ.

Экзамен. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Он добавил, что уровень сдачи экзаменов учащихся колледжей стал лучше на один процентный пункт и приравнивается к 45,35%. На столько же увеличились показатели тестирования задолжников прошлогодних сессий, достигнув 19,57%. По его словам, в целом уровень сдачи экзаменов повысился на 1,33 процентных пункта и составил 63,97%.

"Число кандидатов, сдавших экзамены на степень бакалавра, увеличилось на 241 — до 11 тысяч 610. В сравнении с прошлым годом уровень сдачи экзаменов повысился примерно на четыре процентных пункта. Стал выше и средний балл, полученный выпускниками на экзаменах. Для кандидатов из лицеев средняя оценка на экзаменах бакалавра стала впервые 7. В прошлом году была 6,83", — отметил чиновник.

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Топалэ добавил, что число кандидатов со средней оценкой на экзаменах, которая превысила семь баллов, составило более пяти тысяч человек, со средней оценкой 8 и выше — более двух тысяч, а на 9 и выше написали — 436 человек. Лишь шесть выпускников сдали все экзамены на 10, что вдвое больше, чем в прошлом году.

По словам Топалэ, "более детальный анализ итогов экзаменов на степень бакалавра будет сделан по итогам дополнительной сессии", которая пройдет с 16 по 23 июля. Предварительные итоги подведут 25 июля, а окончательные результаты БАК-2018 объявят 1 августа.

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Теги:
уровень сдачи экзаменов, БАК-2018, итоги, бакалавр, результаты, экзамены, Анатол Топалэ, Молдова
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