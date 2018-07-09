На границах Молдовы огромные очереди: что случилось

В Таможенной службе объяснили, что происходит на границах республики, а также рассказали о том, какие меры будут предприняты для предотвращения пробок на КПП.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Глава Таможенной службы (ТС) Молдовы Виталие Врабие поручил подчиненным предпринять все необходимые меры по разгрузке движения через контрольно-пропускные пункты страны.

Ранее Sputnik писал о том, что на молдавских КПП образовались пробки. В частности, только на погранпункте Паланка время ожидания в очередях для автомобилистов превысило два часа.

"Меры предполагают увеличение личного состава и оборудования для использования всех контрольных пунктов, включая те, которые находятся на противоположном движении. Также предусмотрено участие руководителей таможенных постов и их заместителей в таможенном оформлении", — отметили в пресс-службе ТС.

Врабие потребовал обновить списки оперативных групп, члены которых, при необходимости, могут быть вызваны на работу и привлечены к таможенному контролю. Также в круглосуточном режиме семь дней в неделю будут работать сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством.

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Чиновник отметил, что лично следит за тем, как проходит контроль через перегруженные КПП.

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"Важно, чтобы увеличение пассажиропотока не повлияло на время ожидания на таможне. Ожидаю оперативности и профессионализма со стороны всех таможенных инспекторов, чтобы сократить до минимума риски в связи с возможными неудобствами", — сказал Врабие.

Согласно статике за прошлые годы, в августе число пересекающих границу граждан и автомобилей увеличивается примерно на 20%.