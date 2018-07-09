23:53 09 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD16.74
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Отличница с учебниками у доски

Молодые и красивые: как выглядят отличницы, сдавшие все экзамены на "10" - фото

© Fotolia / Andrey Kiselev
Общество
Получить короткую ссылку
268 0 0

Все экзамены на степень бакалавра в Молдове сдали на "отлично" вдвое больше выпускников, чем в 2017-м, но все-равно их можно сосчитать по пальцам.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. "Десятки" по всем предметам на выпускных экзаменах БАК-2018 в этом году получили шестеро лицеистов, а это вдвое больше, чем в 2017-м. В министерстве образования, культуры и исследований Молдовы заявили, что речь идет о выпускницах нескольких лицеев страны.

Таким образом, наивысшие баллы по всем экзаменационным дисциплинам получили:

Габриэлла Негру-Водэ (выпускница лицея А. Матеевича в Шолданештах);

Мария-Магдалена Пожога (выпускница столичного лицея имени М. Елиаде);

Корина Гынку (выпускница кишиневского лицея имени Г. Асаки);

Олеся Панкив (выпускница лицея имени И. Крянгэ в Чимишлии);

Екатерина Буковану (выпускница лицея имени И. Пеливана в населенном пункте Резены Яловенского района);

Анна-Мария Горе (выпускница столичного лицея "Аристотель").

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и выпускники, отличившиеся на выпускных экзаменах БАК-2018
© Photo: пресс-служба министерства образования, культуры и исследований
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук и выпускники, отличившиеся на выпускных экзаменах БАК-2018

Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук вручила премии выпускницам, которые получили высший балл по всем дисциплинам.

Результаты экзаменов
© Sputnik / Сергей Пятаков
Сколько школьников в Молдове завалило выпускные экзамены

"Благодаря такой достойной молодежи у нашей страны есть будущее. Надеюсь, что вы продолжите обучение в Республике Молдова, а если поступите в заграничные вузы, то вернетесь после их окончания домой. Желаю вам удачи и достижений, в соответствии с вашими способностями", — добавила Бабук.

Млечко: сдавать экзамены на степень бакалавра в Молдове стало легче>>>

Всего, по промежуточным итогам экзаменационной сессии, в этом году на оценку "10" хотя бы по одному предмету работы написали 828 выпускников. Наивысший балл по двум тестам получили 28 человек. Еще четверо лицеистов сдали три экзамена на "10" — Сабина Тонтичь, Отилия Дон и Кирилл Соловей (лицей "Горизонт") и Кристиан Вишану (лицей "Аристотель"). Министр также поздравила их с хорошими результатами.

По теме

Млечко: поступить в молдавский вуз можно и без степени бакалавра
Попович: менее 20% лицеистов, не сдавших БАК, приходят на повторную сессию
Теги:
выпускницы, отличницы, БАК-2018, красотки, экзамены, Моника Бабук, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

  • Въезд на военную базу Адажи, где расквартирован американский контингент
    Старая история

    Эстония, Дания и Латвия создают натовскую дивизию, чье название удивительным образом совпадает с дивизией СС "Норд", действовавшей против советской армии.

  • Полиция Румынии
    Камень преткновения

    Причиной ДТП с участием белорусского туристического автобуса в Румынии стал камень, который попал в колесо.

  • Анастасия Николаева Москва
    Любовь с первого взгляда

    Анастасия Николаева впервые побывала в Грузии в прошлом году и влюбилась в эту страну. Свою историю девушка рассказала в проекте Sputnik "Грузия глазами иностранцев".

  • Грузовые фуры
    Поездка налегке

    В Абхазии ограничили движение крупнотоннажной техники – таким образом правительство республики хочет защитить автодороги страны.

  • Врач, архивное фото
    Инцидент на высоте

    Минздрав Азербайджана оценивает состояние здоровья двух пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Губе как стабильно тяжелое.

  • Тарон Маргарян
    Я ухожу!

    Мэр Еревана Тарон Маркарян подал в отставку – с его уходом прежняя правящая партия Армении потеряет контроль над столицей.

  • Хан Тенгри
    Помощь свыше

    Стали известны подробности спасательной операции в Кыргызстане, в которой принял участие вертолет министерства внутренних дел Казахстана.

  • Олег Цховребов
    Новая жизнь старых машин

    Цхинвальский мастер по переделке автомобилей обещает через две недели превратить покореженную и битую "KIA Cerato" в "новенький" пикап.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис с супругой, одетые в народные костюмы, во время шествия участников Праздника песни и танца
    Президент говорит

    Выступление президента Латвии Раймондса Вейониса опять стало поводом для насмешек - на этот раз глава государства назвал "Праздник песни" "Рождеством".

  • Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, архивное фото
    Спасти экономику

    Помочь Литве хоть в какой-то мере может только нормализация отношений с Россией, считает эксперт Василий Колташов.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Модель представляет коллекцию HAH на Неделе пляжной моды в Коломбо, Шри-Ланка
Откровенные наряды модниц в Шри-Ланке произвели фурор
Российские болельщики ответили Исландцам спевшим Калинку | ЧМ 2018 | Á Sprengisandi
Российские болельщики ответили исландцам, спевшим "Калинку"
Футбол факты и курьезы
Курьезы и факты в футболе: нелепые случаи с мячом

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться