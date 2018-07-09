Молодые и красивые: как выглядят отличницы, сдавшие все экзамены на "10" - фото

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. "Десятки" по всем предметам на выпускных экзаменах БАК-2018 в этом году получили шестеро лицеистов, а это вдвое больше, чем в 2017-м. В министерстве образования, культуры и исследований Молдовы заявили, что речь идет о выпускницах нескольких лицеев страны.
Таким образом, наивысшие баллы по всем экзаменационным дисциплинам получили:
Габриэлла Негру-Водэ (выпускница лицея А. Матеевича в Шолданештах);
Мария-Магдалена Пожога (выпускница столичного лицея имени М. Елиаде);
Корина Гынку (выпускница кишиневского лицея имени Г. Асаки);
Олеся Панкив (выпускница лицея имени И. Крянгэ в Чимишлии);
Екатерина Буковану (выпускница лицея имени И. Пеливана в населенном пункте Резены Яловенского района);
Анна-Мария Горе (выпускница столичного лицея "Аристотель").
Министр образования, культуры и исследований Моника Бабук вручила премии выпускницам, которые получили высший балл по всем дисциплинам.
"Благодаря такой достойной молодежи у нашей страны есть будущее. Надеюсь, что вы продолжите обучение в Республике Молдова, а если поступите в заграничные вузы, то вернетесь после их окончания домой. Желаю вам удачи и достижений, в соответствии с вашими способностями", — добавила Бабук.
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Всего, по промежуточным итогам экзаменационной сессии, в этом году на оценку "10" хотя бы по одному предмету работы написали 828 выпускников. Наивысший балл по двум тестам получили 28 человек. Еще четверо лицеистов сдали три экзамена на "10" — Сабина Тонтичь, Отилия Дон и Кирилл Соловей (лицей "Горизонт") и Кристиан Вишану (лицей "Аристотель"). Министр также поздравила их с хорошими результатами.