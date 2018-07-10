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Разногласия у молодой пары в спальне

Сексолог пояснил, на каком этапе семьи рискуют распасться

© Depositphotos / IuriiSokolov
Общество
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Не надо считаться - так можно перефразировать коронную фразу из современной поп-культуры, говоря о взаимоотношениях в семье.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik, Нику Гончар. Система учета взаимных услуг хороша для работы и торговли, но никак не в случае дружбы и, уж тем более, семьи, считает сексолог, врач-андролог высшей категории Адриан Садовник.

Влюбленная пара
© Fotolia / Mikhail_kayl
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Рассуждая в беседе с корреспондентом Sputnik о семейных принципах и ценностях, он подчеркнул, что пара в формате муж-жена перестает существовать, когда в их отношениях, в том числе и в половых, "начинается бухгалтерство".

"Бытовые функции муж с женой должны сразу же с момента начала совместной жизни четко разделить. Мужчина — добытчик в семье, у него, как говорится, должна болеть голова о том, что его семья будет есть, и на какие средства он поедут отдыхать в отпуск и на каникулы. Женщина же должна, в первую, очередь, заботиться об уюте. Если говорить схематично, то это задачи типа что куда в доме поставить и что и для чего купить", — отметил Садовник.

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Странно, но в былые времена, когда "секса не было, но был аист", мужья и жены, относясь друг к другу с более пристальным, нежели теперь, вниманием, преодолевали стеснение и интересовались половыми предпочтениями друг друга, начиная, грубо говоря, с того, сколько времени кому из них нужно, чтобы получить исчерпывающую долю удовольствия.

"Люди открывались друг другу, вникали в жизнь друг друга. Сейчас же даже те, кто живет под одной крышей, безразличны один к другому!", — констатирует собеседник.

Еще одна грань семейных проблем — участие родственников пары. Об маменькиных сынках и папиных дочках сочинено великое множество анекдотов, и, увы, многие в этих героях могут узнать себя. Если критически к себе самим относятся.

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"Не нужно задействовать мнение родственников, в том числе и родителей, если речь идет о принятии решений, касающихся конкретной супружеской пары и больше никого другого. Ответ мужу и жене все равно по итогу придется держать только друг перед другом и перед своими детьми", — уверен Садовник.

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Теги:
ссоры, бухгалтерия, половые отношения, взаимопонимание, секс, семья, дети, Адриан Садовник
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