Как узнать, кто станет алкоголиком и как избавиться от алкоголизма

Врач-нарколог рассказала, кто рискует окунуться в пучину алкоголизма и навсегда забыть о нормальной жизни.Подробности - в нашем материале.

Не везде потребление вина — это праздник или гастрономия. Иногда, к сожалению, это болезнь. Из-за чего гастрономическая привычка трансформируется в алкоголизм. Почему так происходит?

Ученые подсчитали процент содержания спирта в тех алкогольных напитках, которые мы употребляем. Да и не стоит забывать, что речь идет о статистическом исследовании, и кто-то может, как говорится, принять внутрь больше, чем приведенная цифра, а кто-то по разным причинам вообще не прикасается к бутылке.

Россия находится на четвертом месте по уровню потребления алкоголя в мире (14,5 литра) — после Молдавии (17,4 литра), Белоруссии (17,1) и Литвы (16,2).

Психиатр и нарколог Лилия Федорова уверена, что отношение к алкоголю может выстраиваться как по здоровому принципу, так и по проблематичному.

"Не все ведь заболевают алкоголизмом из выпивающих. Есть четкие критерии, которые дают возможность распознать зависимость и болезнь. Но есть и умеренное употребление. Главное — всегда это разделять", — объяснила Федорова корреспонденту Sputnik.

Порой отношения с алкоголем сформированы не культурой или воспитанием, а самой природой, сказала Федорова.

"Расовые, этнические и культурные условия также играют свою роль. Есть целые народы, для которых алкоголь неприемлем. Это вопрос физиологических процессов в организме — отсутствие определенных ферментов. Это сильно сказывается на возможностях переработки алкоголя организмом до конечных продуктов — воды и углекислого газа", — отметила собеседник.

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Больше шансов стать алкоголиком вовсе не у "слабаков", пьянеющих от небольшой дозы, а у тех, кто может много выпить и не опьянеть. Нарколог объясняет и это.

"Недостаточность ферментов ведет к тому, что человек быстро пьянеет и быстро отравляется алкоголем. У него низкая толерантность к нему. У такого человека больше шансов не войти в стадию алкогольной болезни, разумный человек поймет, что это не его напиток. Опасность алкоголизма больше у тех, у кого высокая доза не дает серьезных осложнений и отравления", — объяснила Федорова.