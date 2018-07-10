Конфискат на музейных полках: от роскошных украшений до обломков статуй

Античные монеты, византийская посуда и ювелирные изделия из разных стран когда-то находились в частных коллекциях и могли быть навсегда скрыты от широкой публики.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Экспонаты с необычной судьбой впервые выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории. Начиная с конца 80-х годов прошлого века, в запасниках музея скопились тысячи антикварных объектов, конфискованных на молдавской таможне. Среди предметов старины — посуда византийского периода, золотые украшения древнеримской эпохи, монеты и обломки статуй. Отдельный интерес представляет коллекция икон, изъятых в 1989-м году у греческих мигрантов, выходцев с Северного Кавказа.

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear

Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 6 © Sputnik / Nicu Goncear Экспонаты с необычной историей выставлены на обозрение публики в Национальном музее истории Молдовы

Как рассказала музеограф Анна Болдуряну, они переезжали на историческую родину транзитом через Молдову, когда таможенники на посту Леушены обнаружили тяжелые ящики с иконами. По словам собеседницы, их изготовили в России в конце XIX — начале XX века. Большинство из икон написаны на дереве в технике темпера.

"Возможно, это были семейные реликвии. Но из-за того, что они не были задекларированы, их конфисковали. Поэтому у данной выставки есть воспитательный момент. Если человек хочет вывезти фамильную вещь, нужно обратиться в комиссию по экспертизе", — отметила Болдуряну.

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Некоторые конфискованные экспонаты до конца не изучены специалистами. Артефакты поступают в музей в разной сохранности. Например, монеты приходится чистить, взвешивать, определять размер и эпоху, когда они появились. Так, в результате исследовательской работы ученые выяснили происхождение предметов из контрабандного груза, изъятого в феврале прошлого года. Крупная партия античных монет перевозилась из Турции, а теперь навсегда осела в Молдове.

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"Это пять тысяч античных монет — разных Эллинских государств, существовавших до нашей эры. Это монеты времен Александра Македонского и его Отца Филипа. Также в этой партии обнаружены золотые кольца римской эпохи и предметы из тонкого стекла, что является большой редкостью", — рассказала Болдуряну.

Выставка "Сохраненное наследие" открыта в Национальном музее истории до конца сентября.