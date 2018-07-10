Бизнес на похоронных услугах: как в Кишиневе "надувают" клиентов

История о том, как экономия на граните для памятников превращается в бизнес на ритуальных услугах.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. В Кишиневе, как и в небезызвестном городе N из "12 стульев" Ильфа и Петрова, бюро похоронных процессий много, и все они встречают своих клиентов чуть ли не с распростертыми объятиями и со словами "милости просим". Речь пойдет об одной из таких столичных ритуальных контор, которая, как сообщили в Национальном агентстве по защите прав потребителей, не выполнила требования клиента.

© Sputnik / Елена Комолова Реклама на кладбище: циничный бизнес на покойниках

В частности, жительница Кишинева обратилась в фирму, которая предоставляет ритуальные услуги, чтобы заказать гранитный памятник. Согласно договоренности, достигнутой между заказчицей и экономическим агентом, размеры изделия должны были составить 1335x061x8x12 см, а сама установка обошлась бы в 13 тысяч леев. Женщина заплатила аванс в размере четырех тысяч леев.

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По истечении двух месяцев заказчица пришла посмотреть на проделанную работу и обнаружила, что размеры монумента не соответствовали договоренностям — толщина гранитной плиты оказалась меньше, чем обещали в фирме. Эдакая экономия на весьма недешевом камне, которая превращается в бизнес. Женщина предложила вернуть ей аванс или переделать памятник, однако сотрудники компании отказалась идти на уступки, отметив, что работы выполнены по стандартам. По этой причине заказчица обратилась в Агентство по защите прав потребителей. В результате женщине возместили ущерб в размере двух с половиной тысяч леев за некачественно проделанные работы.

Вот такой бизнес на памяти и скорби.