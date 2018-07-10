Опасно для жизни: проспект Штефана чел Маре уходит под землю - фото

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Пока бывший примар (мэр) Кишинева Дорин Киртоакэ ходит на протесты правоцентристской оппозиции, обновленный под его руководством проспект Штефана чел Маре начинает стремительно уходить в небытие — в буквальном смысле этого слова.

Пользовательница Facebook Светлана Шатилова опубликовала фотографии двух провалов в тротуарной плитке на перекрестке проспекта Штефана чел Маре и улицы Лазо.

"Будьте осторожны! Хождение по недавно отремонтированным тротуарам европейской столицы опасно для жизни. Чуть было еще одна вечерняя пробежка не закончилась печально", — написала Шатилова.

© Sputnik / Николай Костыркин Эффект Киртоакэ: как деньги уходят в грунт и расщепляются в пыль

В комментариях под публикацией другие пользователи оставили возмущенные комментарии: "В европейской столице такого не случилось бы", "Евроремонт за 22 миллиона евро!", "А это все наши деньги…".

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К ремонту проспекта Штефан чел Маре приступили в 2015 году и завершили осенью 2017-го. В процессе реконструкции власти города сообщали СМИ, что на проект затрачено 22 миллиона евро.