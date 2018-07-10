Белорусские студенты поедут собирать персики в единственный в Молдове колхоз

Кишинев и Минск договорились о начале деятельности студенческого отряда в гагаузском колхозе "Победа".

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Убирать сельскохозяйственный урожай в Молдову впервые за новейший период истории отправятся молодые люди из Белоруссии в составе студенческого отряда.

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По данным белорусских СМИ, договоренность об этом проекте была достигнута при содействии посла Беларуси в Молдове Сергея Чичука во время визита представителей Республиканского штаба студенческих отрядов в июне 2018 года в Молдову.

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"На базе Витебского областного штаба трудовых дел сформирован студенческий сельскохозяйственный отряд. В ближайшее время запланирован его выезд в Гагаузию для сбора урожая в колхозе "Победа" села Копчак. Молодые люди будут заниматься уборкой персиков, слив и винограда столовых сортов", — отметил второй секретарь Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.

Сельхозобъединение "Победа", действующее по принципу коллективного хозяйства — единственная на сегодняшний день подобная организация в Молдове.