Власти Молдовы придумали, что делать с зарплатами в бюджетном секторе

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Власти Молдовы готовят проект единой системы оплаты труда в бюджетном секторе. Соответствующую инициативу обсудили во вторник в рамках заседания под руководством премьер-министра республики Павла Филипа.

© Sputnik / Miroslav Rotari У кого в Молдове зарплата в 60-100 тысяч леев: депутаты оказались в шоке

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект документа разработан министерством финансов при участии местных и международных экспертов бюджетных структур и учреждений. В основу проекта взята концепция о единой системе оплаты труда, утвержденной правительством в июле прошлого года.

В 2020 году средняя зарплата превысит 7000 леев>>>

По словам премьера, реформа системы оплаты труда в бюджетном секторе сложная, как и реформа пенсионной системы, но необходимая.

"Ее внедрение внесет ясность и справедливость в систему, обеспечив правильный подход к уровню зарплаты", — отметил премьер.

Как пояснили в пресс-службе правительства, действующее законодательство в этой области стало громоздким и непрозрачным из-за различных надбавок и доплат.

© Sputnik / Руслан Кривобок Рост зарплат по-молдавски: учитель получает меньше "зеленого" клерка

Официальные данные: у кого в Молдове самые высокие зарплаты>>>

Данный законопроект не предусматривает размера заработной платы как такового. Он будет рассчитывается ежегодно на основе минимальной зарплаты, установленной в начале года в Законе о бюджете. Согласно проекту, новая система будет представлять единую тарифную сетку из 15 категорий и 130 классов оплаты труда. Оклад будет основным элементом вознаграждения сотрудников, большинство надбавок будут включены в него.

Переход к единой системе оплаты труда в бюджетном секторе позволит сократить число нормативных актов, которые устанавливают условия оплаты труда. Оплата труда бюджетников будет урегулирована всего лишь одним законом. Таким образом, обеспечат прозрачную, справедливую, простую в управлении систему оплаты труда. Премьер потребовал, чтобы проект закона был готов в кратчайшие сроки, после чего его выставят на публичное обсуждение.