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Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады

Сады рубят, щепки летят: в Молдове ликвидируют плантации персиков

© Sputnik / Nicu Goncear
Общество
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По словам садоводов, ликвидировать персиковые плантации намерены 25 фермеров Каушанского района. Они не могут найти рынок сбыта ни за рубежом, ни внутри страны, а консервные заводы не в состоянии принять урожай в полном объеме.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады. Владельцы мелких хозяйств, жалуются, что их товар оказался никому не нужным.

  • Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    © Sputnik / Nicu Goncear
  • Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады
    © Sputnik / Nicu Goncear
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© Sputnik / Nicu Goncear
Садоводы района Каушаны выкорчевывают персиковые сады

"Соберу, что смогу собрать, остальное пусть валяется на земле. Через неделю-две начну выкорчевывать деревья. Персики некуда сбывать. Что-то продаю на трассе, что-то в Каушанах на базаре. Часть хочу отвезти в Кишинев. Но что там будет, не знаю. Говорят, Кишинев забит персиком", — рассказал владелец одной из плантаций Георге Гога.

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© Sputnik / Nicu Goncear
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Аграрии отмечают, что сбывать свой товар на внутреннем рынке стало тяжелее из-за конкуренции с импортом. По их словам, в Молдову завозят ранние персики из Греции и даже Голландии. Перекупщики, в свою очередь, молдавский фрукт покупают по невыгодной цене — 3-4 лея за килограмм.

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Раньше у владельцев персиковых плантаций была надежда на зарубежных покупателей. В прежние годы персики из Каушанского района охотно раскупали оптовики из соседней Украины. Как рассказал садовод Михаил Панца, микроавтобусы из Одессы загружались прямо в поле, а оттуда отправляли товар прямиком на одесские прилавки. Но в этом году перекупщики из Украины больше не приезжают за молдавскими персиками.

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"Производить намного легче, чем реализовывать. Нам закрыли границу с Украиной, а наш персик имеет там большой спрос", — отметил Панца.

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© Sputnik / Виталий Тимкив
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Как заявил глава управления сельского хозяйства района Каушаны Думитру Бодян, серьезные трудности со сбытом испытывают те фермеры, которые засадили ранние сорта персиков, один из которых — коллинз. Он настолько сочный, что не переносит длительного хранения и должен попадать на прилавок в кратчайшие сроки. Более того, для экспортных поставок с недавних пор нужно соблюдать определенные условия.

"Сейчас правила таковы, что фрукты после сбора должны быть охлаждены. В этом и состоит проблема мелких производителей. Они не кооперируются в группы производителей. Им сложнее хранить товар и реализовывать его в свежем виде", — пояснил Бодян.

По словам садоводов, ликвидировать персиковые плантации намерены 25 фермеров Каушанского района. Местные чиновники, в свою очередь, говорят о трех-четырех поданных заявлениях. Персиковые сады в Каушанском районе занимают 275 гектаров.

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Теги:
гибель урожая, конкуренция, персики, урожай, ликвидация, плантации, импорт, аграрии, Молдова
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