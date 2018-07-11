Центр Кишинева: одно лишнее движение - авария

На одной из главных улиц исторической части Кишинева по проезжей части можно, отклонившись на пару сантиметров, столкнуться с припаркованным на обочине против правил автомобилем, да не единственным.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. На столичной улице А.Пушкина многие автомобили припаркованы в неположенном месте, а некоторые из них стоят так, что часть корпуса авто находится на проезжей части, и проезжающий мимо транспорт может в любой момент попасть в аварию.

Платные парковки в Кишиневе: продолжение следует >>>

Все это можно посмотреть на видеозаписи, опубликованной в интернете. Автор "картинки" запечатлел из окна троллейбуса промежуток улицы А.Пушкина от улицы 31 Августа 1989 до проспекта Штефана чел Маре. Еле-еле общественный транспорт пробирается сквозь заставленную легковушками проезжую часть.