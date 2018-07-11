Соцсети сообщают: кишиневцы, бегите из своих мансард

Очередная страшная история или реальный прогноз - мансарды в Кишиневе рассыпятся по частям, если прежде не погубят весь дом, на котором стоят.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik, Николай Костыркин. Сомнительное ноу-хау, некогда бывшее в Кишиневе в новинку, до сих пор вызывает много вопросов не столько, как явление, сколько как местная зодческая реплика.

© Sputnik / Rodion Proca На стройке в Кишиневе разбился молодой рабочий

Речь идет о мансардах, коими "обзавелись" многие дома во всех районах молдавской столицы. Кое-где встречаются даже двухэтажные мансарды, венчающие крыши "хрущевок" — первых, кстати, домов в бывшем Союзе с официальным сроком годности. Как показывает практика, "хрущевки" выстаивали самые сильные с середины прошлого века землетрясения. Есть мнение, что мансарды уменьшают шансы этих домов уцелеть после новых подобных ЧП.

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А недавно в соцсетях стали появляться фотографии мансард, приходящих в негодность. На снимке — дом по адресу: улица Браништий, 17. Это близ парка имени Бориса Главана на Рышкановке.

"Далеко не первые ласточки мансардного правления Киртоакэ. И это еще не финал. Покидайте мансарды, пока не поздно. Они все такие! Точно вам говорю!", — написал автор поста в Facebook.

Действительно, авторизации на стройку сравнительно недорогих мансардных квартирных блоков россыпью выдавались именно при правлении в Кишиневе Дорина Киртоакэ. О соблюдении всех норм и правил необходимо говорить в каждом отдельно взятом случае. Однако, если поднимать тему в общем, то и здесь прогнозы неутешительны.

"Риск проснуться под завалами собственных квартир для хозяев мансард действительно существует. Потому что при их строительстве идет нагрузка на основную конструкцию здания, а уровень ее устойчивости падает. Все строение становится уязвимым", — рассказал корреспонденту Sputnik директор Института геологии и сейсмологии Игорь Никоарэ >>>

Специалисты советуют горожанам при выборе нового жилья тщательно проверять у застройщика и продавца всю проектную документацию и не быть падкими на низкие цены, по которым обычно продаются квартиры в мансардах.