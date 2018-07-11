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Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Как жителей Молдовы унижают при переходе границы — видео

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
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225472

Семьи с детьми и беременные женщины ждали под палящим солнцем, пока ловкачи проезжали через границу без очереди.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Пользователи Facebook с возмущением обсуждают инцидент, который произошел на пункте перехода границы с Украиной "Тудора-Староказачье". Через этот пункт пропуска летом проезжают тысячи семей из Республики Молдова, отправляясь на отдых на море. Очередь продвигалась медленно, на подъезде к КПП возник километровый "хвост" из автомашин.

Своей очереди на палящем солнце терпеливо ожидали все — семьи с маленькими детьми, беременные женщины и пожилые люди. Однако вскоре выяснилось, что правила действуют не для всех — то и дело находились ловкачи, которые объезжали очередь по обочине, чтобы быстрее пройти контроль, и это еще больше увеличивало время ожидания. 

В конце концов, эта наглость возмутила людей. В конфликте, который возник в непосредственной близости от границы, участвовали около десятка граждан, которые самостоятельно попытались преградить путь "ловкачам", вставали перед машинами и не давали им проехать.

Инцидент попал на видео, снятое одним из участников происшествия — его посмотрели уже около 100 тысяч пользователей Facebook, а перепостили более трех тысяч человек. По кадрам видео невозможно понять, где в это время находились представители властей, и какие меры они предприняли, чтобы устранить причины скандала. 

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Представители Пограничной полиции РМ пояснили для Sputnik Молдова, что этот инцидент имел место уже на украинской территории, после прохода гражданами контроля на молдавской стороне. Со стороны пограничников Молдовы были приняты необходимые меры для обеспечения порядка при переходе границы республики, претензий к сотрудникам полиции у граждан не возникало.

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Теги:
очереди на границе, автохамы, КПП, Пограничная полиция, Староказачье, Тудора, Молдова, Украина, Общество
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