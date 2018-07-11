В Молдове стартуют массовые проверки: кто попадет под тотальный контроль

Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности берутся за дело и начинают проверки: проблема кроется, как пояснили в структуре, в многочисленных нарушениях и жалобах, поступающих от населения.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Мелкие торговцы, занимающиеся продажей продовольственных товаров, попадут под проверки инспекторов Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.

"Учитывая, что в последнее время инспекторы агентства констатировали нарушения законодательства в области мелкорозничной торговли продовольственными продуктами, а также в связи с обращениями, которые поступают в структуру, принято решение участить контроль мобильных торговых точек", — сообщили в ведомстве.

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Проверки будут проводиться с 12 июля по 15 сентября. Под них попадут киоски, палатки, лотки и другие мобильные торговые пункты, а также общепит (типа fast-food, catering и другие). Специалисты проверят представителей малого бизнеса на предмет соблюдения законодательства и правил безопасности пищевых продуктов в сезон с повышенным риском отравления. Под проверки попадут: питьевая вода, лед, мороженое, квас, сладкая газированная вода, сладости, легко портящаяся выпечка.

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Результаты проверок будут отражены в соответствующих документах, рекомендациях и протоколах об административных нарушениях.