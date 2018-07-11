17:57 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Плацинды

Пальчики оближешь: в Молдове пройдет незабываемая кулинарная битва

© Sputnik / Osmatesco Dmitrii
Общество
Получить короткую ссылку
33920

В Молдове пройдет фестиваль традиционной молдавской кухни, где зрителям предлагают не только попробовать еду, но еще и понаблюдать за уникальными кулинарными поединками.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В селе Цыгэрлень Яловенского района пройдет седьмой традиционный фестиваль молдавской кухни "La vatra plăcintelor", об этом заявила в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова организатор фестиваля, директор дома культуры села Цыгэрлень Диана Жосу-Браниште.   

Мамалыга
© Sputnik / Т. Ананьина
Молдавская кухня для туриста: экзотика или обыденность

"Это мероприятие призвано продвигать этнофольклорные и кулинарные традиции жителей Яловенского района. На фестивале пройдет и конкурс самых вкусных плацинд, приготовленных местными домохозяйками", — отметила Жосу-Браниште.

Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность>>>

Село Цыгэрлень является одним из древнейших в Молдове, оно впервые упоминается в 1569 году. В селе проживает порядка 2,5 тысяч человек. 

Этот населенный пункт известен своими традициями и ансамблем "Floare de salcâm", рассказала Жосу-Браниште.

Она подчеркнула, что помимо упомянутого коллектива, на фестивале выступят еще девять фольклорных ансамблей из Яловенского района. Для гостей праздника споет и специальный гость — певица Дойна Арсене.

"Все будет проходить возле Дома культуры. Гостям представят свои оригинальные блюда местные домохозяйки, пройдут выступления артистических и трудовых коллективов. А также состоится выставка изделий ремесленников. Все посетители смогут попробовать блюда молдавской кухни бесплатно, а также провести дегустацию оригинального, местного вина", — уточнил главный специалист районного совета Яловень Виктор Плетосу.

Виноградники в Молдавии
© Sputnik / Vladimir Rodionov
Когда в Молдавии жили Боги

Говоря об открытии фестиваля, Плетосу сообщил, что он начинается с символического парада, который подразумевает проход участников ансамблей от примэрии села к Дому культуры.

"Наша цель — сохранить все этнографические элементы нашего района и ценности молдавской культуры — песни, костюмы, игры, кулинарные традиции. Этот фестиваль также стал способом продвижения и поддержки молодых артистов", — добавил Плетосу.

Диана Жосу-Браниште, в свою очередь,  подчеркнула, что идея создать подобное мероприятие появилась несколько лет назад. В 2011 году прошел первый фестиваль. Ежегодно это мероприятие посещает порядка тысячи человек, среди них — гости из других стран.

По теме

Как Зиночка-молдаваночка продает в Германии самые вкусные плацинды
Люди, вино, еда: чем еще манит Молдова иностранцев
Теги:
плацинды, молдавская кухня, Диана Жосу-Браниште, Виктор Плетосу, Цыгэрлень, Яловенский район, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Машины въезжают на эстакаду на площади Героев
    На работу пешком

    Автопарк правительства Грузии до конца года значительно сократится, а деньги пойдут на автомобили для патрульной полиции и служб по охране окружающей среды.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Раскованность и кокетство: подборка "горячих" фото с Недели моды в Мадриде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться