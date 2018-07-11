Пальчики оближешь: в Молдове пройдет незабываемая кулинарная битва

В Молдове пройдет фестиваль традиционной молдавской кухни, где зрителям предлагают не только попробовать еду, но еще и понаблюдать за уникальными кулинарными поединками.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. В селе Цыгэрлень Яловенского района пройдет седьмой традиционный фестиваль молдавской кухни "La vatra plăcintelor", об этом заявила в ходе пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова организатор фестиваля, директор дома культуры села Цыгэрлень Диана Жосу-Браниште.

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"Это мероприятие призвано продвигать этнофольклорные и кулинарные традиции жителей Яловенского района. На фестивале пройдет и конкурс самых вкусных плацинд, приготовленных местными домохозяйками", — отметила Жосу-Браниште.

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Село Цыгэрлень является одним из древнейших в Молдове, оно впервые упоминается в 1569 году. В селе проживает порядка 2,5 тысяч человек.

Этот населенный пункт известен своими традициями и ансамблем "Floare de salcâm", рассказала Жосу-Браниште.

Она подчеркнула, что помимо упомянутого коллектива, на фестивале выступят еще девять фольклорных ансамблей из Яловенского района. Для гостей праздника споет и специальный гость — певица Дойна Арсене.

"Все будет проходить возле Дома культуры. Гостям представят свои оригинальные блюда местные домохозяйки, пройдут выступления артистических и трудовых коллективов. А также состоится выставка изделий ремесленников. Все посетители смогут попробовать блюда молдавской кухни бесплатно, а также провести дегустацию оригинального, местного вина", — уточнил главный специалист районного совета Яловень Виктор Плетосу.

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Говоря об открытии фестиваля, Плетосу сообщил, что он начинается с символического парада, который подразумевает проход участников ансамблей от примэрии села к Дому культуры.

"Наша цель — сохранить все этнографические элементы нашего района и ценности молдавской культуры — песни, костюмы, игры, кулинарные традиции. Этот фестиваль также стал способом продвижения и поддержки молодых артистов", — добавил Плетосу.

Диана Жосу-Браниште, в свою очередь, подчеркнула, что идея создать подобное мероприятие появилась несколько лет назад. В 2011 году прошел первый фестиваль. Ежегодно это мероприятие посещает порядка тысячи человек, среди них — гости из других стран.