Что творится в больницах Кишинева: как врачи-рвачи зарабатывают на детях

Скандал в Кишиневе – премьер Молдовы негодует: врачи двух муниципальных больниц ставили неправильные диагнозы детям, чтобы госпитализировать их, и, в конечном счете, заработать на маленьких пациентах деньги.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип поручил провести серьезное расследование по поводу появившегося в сети заявления врача-педиатра Михая Стратулата, обвинившего медиков двух больниц в Кишиневе в постановке якобы ошибочных диагнозов детям в целях их госпитализации для того, чтобы в конечном счете заработать на маленьких пациентах деньги.

Странные вещи творятся в больницах Молдовы>>>

"Видел заявление одного из докторов. Речь идет о посте в социальной сети Facebook о нарушениях в ряде муниципальных больниц. В этом заявлении содержатся обвинения в адрес руководства этих медучреждений и врачей в том, что детям ставятся неправильные диагнозы для того, чтобы получить больше денег от Национальной кассы медицинского страхования", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

Глава молдавского кабмина отметил, что ознакомился с реакцией министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, которое сформировало спецкомиссию для внутреннего расследования этого случая.

© Sputnik / Александр Онопа Такого нет нигде: какой бизнес процветает в больницах Кишинева

"Призываю всех тех, кто сталкивается с какими-либо нарушениями, обращаться в Национальный антикоррупционный центр и прокуратуру. Кроме того, не в последнюю очередь необходимо обращаться в ответственные за эту сферу ведомства. Поэтому я не хочу дожидаться результатов расследования этой комиссии. Если доктор не заявил в НАЦ и прокуратуру, сделайте это сами", — добавил Филип, обратившись к руководству Минздрава.

Молдова — страна "чудес", или как лечиться в больницах республики>>>

По мнению премьера, не все врачи идут на такие нарушения.

"Хочу, чтобы была внесена ясность. Если диагностика проводилась с нарушениями — должно быть возбуждено уголовное дело, если распускается лживая информация, это тоже проблема", — сказал Филип.

Представитель антикоррупционного центра отметила, что руководство ведомства было проинформировано о заявлении доктора Михая Стратулата в соцсети еще вчера вечером.

"Сегодня утром были даны соответствующие распоряжения и начато расследование. НАЦ предпримет все действия в рамках своих полномочий. Мы работаем в этом смысле", — сообщила представитель ведомства.

© Sputnik / Константин Чалабов Медицина или бизнес: в Молдове чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход

Филип отметил, что подобным образом должно поступать и министерство. "Хватит уже с комиссиями. Кто виноват, тот должен ответить", — подытожил премьер.

Ранее врач-педиатр Михай Стратулат написал на своей странице в Facebook, что в муниципальной клинической больнице №1 на улице Сергея Лазо и в муниципальной клинической больнице №1 на Виадуке "занимаются не медициной".

"В этих больницах, с какой бы проблемой не обратились — ставится диагноз правосторонняя пневмония, и сразу же назначаются антибиотики. Там не соблюдается ни один протокол. Почему? Потому что руководители медучреждений и их заместители заинтересованы в том, чтобы были такие диагнозы. Это делается из-за того, что финансирование больниц зависит от того, сколько пациентов госпитализировано", — отметил Стратулат.