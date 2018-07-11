Власти Молдовы обещают рост зарплат: у кого "получки" станут выше

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Зарплата дидактических кадров с сентября этого года вырастет примерно на 8%. Соответствующее решение принято на заседании правительства Молдовы в среду.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Власти Молдовы придумали, что делать с зарплатами в бюджетном секторе

"Проект предполагает увеличение с 1 сентября 2018 года зарплаты дидактического и научно-дидактического персонала образовательных учреждений, финансируемых из бюджета", — рассказал министр финансов Октавиан Армашу.

По его словам, рост зарплаты составит примерно 8%. Он отметил, что денежные средства, которые потребуются на эти меры, были предусмотрены в государственном бюджете на текущий год еще на этапе его разработки. Речь идет о сумме порядка 130 миллионов леев.

В результате, зарплата, к примеру, ректора увеличится до шести тысяч 460 леев, а университетского профессора — до четырех тысяч 840 леев. На 325 леев станет выше заработок университетского конференциара, лекторы будут получать на 300 леев больше. Повысят зарплаты также ассистентам и тренерам в вузах. По такому же алгоритму увеличат заработки и сотрудникам общего обязательного образования и преподавателям профессионально-технических училищ.

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"У преподавателей — разные зарплаты. У кого-то выше, у кого-то ниже — в зависимости от их степеней. Поэтому у одних рост (реальный рост в леях) будет выше, а у других ниже, но примерно на 8%", — подчеркнул Амаршу.

Члены правительства одобрили проект, предложенный Минфином.

Как пояснили в пресс-службе молдавского кабмина, должностные оклады дидактических кадров и научно-преподавательского персонала индексируются ежегодно, 1 сентября, до уровня прогнозируемой средней зарплаты по экономике на текущий год. То есть, если в конце четвертого квартала 2017 года средняя зарплата достигала пяти тысяч 722 леев, а размер среднемесячной зарплаты по экономике, прогнозируемой на текущий год, приравнивается к шести тысячам 180 леям, то повышение составит 8%.