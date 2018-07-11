17:57 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Пожар в здании Института биологии, архивное фото

И огонь, и вода: Филипа ужаснули условия, в которых работают ученые после пожара

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
30910

Глава молдавского кабмина выразил возмущение в связи с тем, в каком состоянии находится здание Института зоологии и микробиологии, где несколько месяцев назад произошел пожар, а также поинтересовался, почему затягивается процесс ремонта.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип обратил внимание подчиненных на плачевное состояние Института зоологии и микробиологии, где в апреле этого года произошел пожар.

Глава кабмина напомнил, что вскоре после происшествия состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором приняли решение выделить деньги на ремонт крыши ведомства. 

Baltimoren levottomuudet
© Sputnik / Caitlin Ochs
В Молдове в день происходит в среднем по пять пожаров
"Мы не могли позволить, чтобы дожди продолжали разрушать это здание, поэтому мы выделили деньги из государственного бюджета на ремонт. Уже после определения виновного, он должен будет восстановить затраты, которые понесло государство", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

На данный момент сотрудники института работают в кошмарных условиях — дожди в прямом смысле заливают лаборатории. Как рассказал премьер, служащим приходится буквально собирать воду с пола. Глава камбина обратил внимание и на то, что стены помещений института в плесени, а потолки в трещинах.

Премьер поручил министерству образования, культуры и исследований, а также Минэкономики ускорить меры по ремонту крыши института. Филип потребовал установить причину затягивания процесса по восстановлению объекта.

"Если у нас есть какие-то бюрократические барьеры, значит нам надо вмешаться и изменить это. Попрошу министерство финансов выяснить, в чем проблема", — сказал Филип.

Пожар в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия
16

Он настоял на том, чтобы в срочном порядке были проведены закупки и представлены соответствующие отчеты.

В Кишиневе 20 апреля загорелось здание Института зоологии и микробиологии Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа. Возгорание, как предполагают эксперты, произошло из-за короткого замыкания в сети электропитания, подключенной к системе ретрансляции одного из операторов мобильной телефонии. Выводы экспертов внесены в заключение об анализе возгорания и переданы правоохранительным органам.

По теме

Первые данные: названы последствия двух крупных пожаров в Кишиневе
Пожары в Академгородке и в здании торгового центра в Кишиневе локализованы
Теги:
затягивание процесса, возмущение, недовольство, здание, ремонт, пожар, Институт зоологии и микробиологии, Павел Филип, Молдова, Наука и технологии
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

  • Российско-эстонская граница
    Дорогая граница

    На обустройство границы с Россией Эстония изначально планировала выделить 700 тысяч евро, однако потратить придется ощутимо больше.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    "Дело медиков"

    КГБ Беларуси задержал более 60 человек, среди которых 30 – должностные лица Минздрава, и вернул в казну более 15 миллионов долларов.

  • Машины въезжают на эстакаду на площади Героев
    На работу пешком

    Автопарк правительства Грузии до конца года значительно сократится, а деньги пойдут на автомобили для патрульной полиции и служб по охране окружающей среды.

  • Смотр техники и снаряжения МЧС Абхазии на площади Свободы
    "Выручки нет"

    В Госпожнадзоре по Сухуму рассказали, почему бизнес в Абхазии часто игнорирует пожарную безопасность.

  • ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса в Баку, 12 июля 2018 года
    Уснул за рулем

    Уснувший за рулем грузовика водитель стал причиной аварии в Баку, в результате которой тринадцать человек получили травмы, одна женщина скончалась.

  • Сбор абрикосов в селе Айгезард, Араратская область
    Абрикосовый край

    Из-за жары абрикосы поспели в Армении раньше обычного - их экспортировали уже в полтора раза больше, чем в прошлом году.

  • Смартфон с наушниками
    Борьба с утечками

    Госслужащим в Казахстане вскоре могут разрешить пользоваться смартфонами на работе, но будут блокировать некоторые функции.

  • Кофейня в центре Цхинвала
    Кофе и общение

    Молодой предприниматель из Южной Осетии рассказал Sputnik о кофейном бизнесе, сервисе в сфере услуг и безработице.

  • Международные военные учения Saber Strike в Латвии
    Не к нам претензии

    Упреки Трампа о недостаточных вложениях стран НАТО в оборону не имеют абсолютно никакого отношения к Латвии, заявил премьер-министр республики.

  • Хранение труб с покрытием из бетона в Котка, Финляндия для строительства Северного потока 2
    "Обоснованная" критика

    Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала критику проекта "Северный поток – 2" со стороны лидера США Дональда Трампа обоснованной.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Раскованность и кокетство: подборка "горячих" фото с Недели моды в Мадриде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться