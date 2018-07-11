И огонь, и вода: Филипа ужаснули условия, в которых работают ученые после пожара

Глава молдавского кабмина выразил возмущение в связи с тем, в каком состоянии находится здание Института зоологии и микробиологии, где несколько месяцев назад произошел пожар, а также поинтересовался, почему затягивается процесс ремонта.

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Премьер Молдовы Павел Филип обратил внимание подчиненных на плачевное состояние Института зоологии и микробиологии, где в апреле этого года произошел пожар.

Глава кабмина напомнил, что вскоре после происшествия состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором приняли решение выделить деньги на ремонт крыши ведомства.

© Sputnik / Caitlin Ochs В Молдове в день происходит в среднем по пять пожаров

"Мы не могли позволить, чтобы дожди продолжали разрушать это здание, поэтому мы выделили деньги из государственного бюджета на ремонт. Уже после определения виновного, он должен будет восстановить затраты, которые понесло государство", — сказал Филип на заседании правительства в среду.

На данный момент сотрудники института работают в кошмарных условиях — дожди в прямом смысле заливают лаборатории. Как рассказал премьер, служащим приходится буквально собирать воду с пола. Глава камбина обратил внимание и на то, что стены помещений института в плесени, а потолки в трещинах.

Премьер поручил министерству образования, культуры и исследований, а также Минэкономики ускорить меры по ремонту крыши института. Филип потребовал установить причину затягивания процесса по восстановлению объекта.

"Если у нас есть какие-то бюрократические барьеры, значит нам надо вмешаться и изменить это. Попрошу министерство финансов выяснить, в чем проблема", — сказал Филип.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как тушили два пожара в Кишиневе: фото с места происшествия 16

Он настоял на том, чтобы в срочном порядке были проведены закупки и представлены соответствующие отчеты.

В Кишиневе 20 апреля загорелось здание Института зоологии и микробиологии Академии наук Молдовы на улице Академическая, 1. Для ликвидации возгорания на место прибыли 14 спецмашин и более 100 спасателей, то есть весь гарнизон пожарных Кишинева. Пожар полностью потушили приблизительно в течение часа. Возгорание, как предполагают эксперты, произошло из-за короткого замыкания в сети электропитания, подключенной к системе ретрансляции одного из операторов мобильной телефонии. Выводы экспертов внесены в заключение об анализе возгорания и переданы правоохранительным органам.