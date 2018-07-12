Депутат: кабмин молчит о пересмотре повышенных в разы тарифов на медуслуги

Молдавский парламентарий выразил возмущение по поводу тарифов на медицинские услуги: правительству направили обращение, прошло 15 месяцев, а ответа до сих пор нет.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Ситуацию с тарифами на медицинские услуги, которые были увеличены в Молдове в начале прошлого года, предложили обсудить в парламенте республики. Депутат от фракции Партии социалистов Владимир Односталко напомнил коллегами, что еще 6 апреля 2017-ого законодатели большинством голосов проголосовали за то, чтобы отправить кабмину на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг. Это было сделано для того, чтобы тарифы стали более доступными для населения республики.

"Мы обратились к правительству с инициативой о пересмотре цен на медицинские услуги, которые в то время были повышены на 400-500%. Кабмину тогда отвели срок в один месяц. Прошло 15 месяцев с момента принятия единогласного решения, а от правительства нет никакой официальной бумаги — ни устной, ни письменной реакции", — сказал Односталко.

По его словам, тогда чиновники уверяли, что будет создана спецкомиссия, которая проведет подробный анализ вопроса изменения стоимости тарифов, но, как видно, никакой соответствующей работы не проводилось.

© Fotolia / VILevi Рост тарифов на медицинские услуги в Молдове: на кого Бог пошлет

Медицина в Молдове: чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход>>>

"Требуем на следующей неделе организовать в парламенте слушания министра здравоохранения Светланы Чеботарь с информацией и отчетом, что сделано, и на каком этапе находится вопрос по пересмотру тарифов. На сегодняшний день эта ситуация катастрофическая — люди платят огромные деньги", — добавил депутат.

Предложение социалистов не поддержало парламентское большинство.

Что творится в больницах Кишинева: как врачи-рвачи зарабатывают на детях>>>

С февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на другие — максимум в 30 раз. По этому поводу в парламенте рассматривался вотум недоверия Руксанде Главан, занимавшей на тот момент пост министра здравоохранения, однако тогда депутаты отклонили инициативу. Против повышения тарифов на медицинские услуги выступили и правозащитники.