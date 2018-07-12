Жаркий четверг: кто из молдавских селебрити отмечает праздник

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Православная церковь 12 июля отмечает один из больших церковных праздников — День Святых апостолов Петра и Павла.
Именем Петру в республике наречены 25 тысяч 650 мужчин, а именем Пётр (Piotr) — около 15 тысяч человек. Еще порядка 100 граждан зарегистрированы с именем Петр (Petr). Женское производное от имени Петра — Петронела встречается в стране в 107 случаях, а Петра — в 64-х.
Самые известные обладатели имен Петр и Павел в Молдове
Премьер Молдовы Павел Филип.
Второй президент Республики Молдова Петру Лучиснкий.
Депутат от фракции Партии социалистов Петру Кордуняну.
Депутат от фракции Либеральной партии Петру Косой.
Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу.
Депутат от фракции Демократической партии Петру Штирбате.
Певец Павел Стратан — отец певицы Клеопатры Стратан.
Президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану, который занимает этот пост с 1997 года.
Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.
Эксперт в области права Павел Мидриган.
Глава Avia Invest компании-администратора Международного аэропорта Кишинева Петру Жардан.
Известный ведущий Павел Дуганов.
Актер и театральный режиссер Петру Вуткэрэу.
Модельер Петр Алий, который сегодня отмечает не только именины, но и празднует свой День рождения.
Участник группы Kirnev Family Band Павел Кирнев.
Участник группы The Glimpse Павел Малышев.
Певец Павел Турку, который прославился исполнением "гимна Евровидения" в 2010 году.
Певец Паша Парфени.