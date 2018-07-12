Жаркий четверг: кто из молдавских селебрити отмечает праздник

Имя, любимое мое: сколько в Молдове насчитывается Павлов и Петров, и какие известные личности празднуют сегодня именины?

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Православная церковь 12 июля отмечает один из больших церковных праздников — День Святых апостолов Петра и Павла.

В Молдове — стране, где особенно чтят традиции, в этот день активнее других поздравляли жителей республики, чьи именины приходятся на дни, связанные с именами святых. По данным государственного предприятия Registru, в нашей стране проживает порядка 20 тысяч Павлов. Помимо этого в республике есть 50 человек с именем Павло. Самое распространенное в Молдове женское имя, производное от имени святого Павла, — Паула (тысяча 417 соотечественниц). Еще 17 гражданок Молдовы носят имя Павла.

Именем Петру в республике наречены 25 тысяч 650 мужчин, а именем Пётр (Piotr) — около 15 тысяч человек. Еще порядка 100 граждан зарегистрированы с именем Петр (Petr). Женское производное от имени Петра — Петронела встречается в стране в 107 случаях, а Петра — в 64-х.

Самые известные обладатели имен Петр и Павел в Молдове

Премьер Молдовы Павел Филип.

© Sputnik / Miroslav Rotari Павел Филип

Второй президент Республики Молдова Петру Лучиснкий.

© Sputnik / Борис Приходько Второй президент Республики Молдова Петр Лучинский

Депутат от фракции Партии социалистов Петру Кордуняну.

Депутат от фракции Либеральной партии Петру Косой.

Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу.

© Photo: Парламент Молдовы Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу

Депутат от фракции Демократической партии Петру Штирбате.

Певец Павел Стратан — отец певицы Клеопатры Стратан.

Президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану, который занимает этот пост с 1997 года.

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

© Sputnik / Павел Апостол

Эксперт в области права Павел Мидриган.

© Sputnik / Павел Мидриган

Глава Avia Invest компании-администратора Международного аэропорта Кишинева Петру Жардан.

© Sputnik / Miroslav Rotari Петру Жардан

Известный ведущий Павел Дуганов.

Актер и театральный режиссер Петру Вуткэрэу.

Модельер Петр Алий, который сегодня отмечает не только именины, но и празднует свой День рождения.

Участник группы Kirnev Family Band Павел Кирнев.

Участник группы The Glimpse Павел Малышев.

Певец Павел Турку, который прославился исполнением "гимна Евровидения" в 2010 году.

Певец Паша Парфени.