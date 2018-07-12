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Бокалы с шампанским

Жаркий четверг: кто из молдавских селебрити отмечает праздник

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Имя, любимое мое: сколько в Молдове насчитывается Павлов и Петров, и какие известные личности празднуют сегодня именины?

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Православная церковь 12 июля отмечает один из больших церковных праздников — День Святых апостолов Петра и Павла.

Родители с ребенком
© Fotolia / fotografiedk
Имя, любимое мое: как чаще всего называют детей в Молдове
 В Молдове — стране, где особенно чтят традиции, в этот день активнее других поздравляли жителей республики, чьи именины приходятся на дни, связанные с именами святых. По данным государственного предприятия Registru, в нашей стране проживает порядка 20 тысяч Павлов. Помимо этого в республике есть 50 человек с именем Павло. Самое распространенное в Молдове женское имя, производное от имени святого Павла, — Паула (тысяча 417 соотечественниц). Еще 17 гражданок Молдовы носят имя Павла.

Именем Петру в республике наречены 25 тысяч 650 мужчин, а именем Пётр (Piotr) — около 15 тысяч человек. Еще порядка 100 граждан зарегистрированы с именем Петр (Petr). Женское производное от имени Петра — Петронела встречается в стране в 107 случаях, а Петра — в 64-х.

Самые известные обладатели имен Петр и Павел в Молдове

Премьер Молдовы Павел Филип.

Павел Филип
© Sputnik / Miroslav Rotari
Павел Филип

Второй президент Республики Молдова Петру Лучиснкий.

Второй президент Республики Молдова Петр Лучинский
© Sputnik / Борис Приходько
Второй президент Республики Молдова Петр Лучинский

Депутат от фракции Партии социалистов Петру Кордуняну.

Депутат от фракции Либеральной партии Петру Косой.

Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу.

Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу
© Photo: Парламент Молдовы
Депутат от фракции Демократической партии Петру Порческу

Депутат от фракции Демократической партии Петру Штирбате.

Певец Павел Стратан — отец певицы Клеопатры Стратан.

Президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану, который занимает этот пост с 1997 года.

Пресс-секретарь Национального инспектората по патрулированию Павел Апостол.

Павел Апостол
© Sputnik /
Павел Апостол

Эксперт в области права Павел Мидриган.

Павел Мидриган
© Sputnik /
Павел Мидриган

Глава Avia Invest компании-администратора Международного аэропорта Кишинева Петру Жардан.

Петру Жардан
© Sputnik / Miroslav Rotari
Петру Жардан

Известный ведущий Павел Дуганов.

Актер и театральный режиссер Петру Вуткэрэу.

Модельер Петр Алий, который сегодня отмечает не только именины, но и празднует свой День рождения.

Участник группы Kirnev Family Band Павел Кирнев.

Участник группы The Glimpse Павел Малышев.

Певец Павел Турку, который прославился исполнением "гимна Евровидения" в 2010 году.

Певец Паша Парфени.

Паша Парфени
© Sputnik / Miroslav Rotari
Паша Парфени

 

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Теги:
известные личности, Петр, Павел, имена, Молдова
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