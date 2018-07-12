Веселое видео с печальной историей: Ирина Тарасюк ошарашила своих поклонников

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik, Иван Бурзум. Молдавская исполнительница, участница группы Lume Ирина Тарасюк, радует своих поклонников не только новыми песнями, но и снимками в социальных сетях. В ее профайлах полно фото с выступлений или с отдыха на море, что свидетельствует об активной жизни молодой певицы.

Почитателям таланта Ирины импонирует еще и то, что артистка вместе с мужем (продюсером, композитором и коллегой по сцене Сергеем Ковальским) продвигают семейные ценности. Пара никогда не была замечена в скандалах, интригах, которые свойственны светским тусовкам, да и в целом шоу-бизнесу. Зато музыканты охотно делятся с поклонниками различными историями.

Например, веселое и легкомысленное видео, которое певица разместила недавно в "фэйсбуке", неожиданно обнажило одну из острых проблем нашего общества — алкоголизм.

В своем родном городе — Бельцы, пара повстречала подростка из неблагополучной семьи, который вынужден кормить себя, бабушку и мать-пьяницу. Чтобы как-то свести концы с концами, юноша торгует на улицах города черепахами, которых сам ловит в местном озере.

"Он живет с бабушкой и мамой, которая не выходит из запоев. И говорит: я маме не покажу, что вы мне дали конфет, иначе она меня заставит это все обменять на водку", — написала Ирина на своей страничке в Facebook.

Девушка призвала горожан оказать поддержку подростку, который, несмотря на трудную судьбу, бросил вызов невзгодам и пытается в меру своих сил и возможностей их преодолевать.

"Помогите ему просто добрым словом и советом, а, может, и найдётся какая подработка для него на летний период! Спасибо большое всем, кто сможет ему хоть чем-то помочь", — написала Тарасюк.

Алкоголизм — больной вопрос для Молдовы, который тянет за собой ряд других острых проблем: и безработицу, и детскую беспризорность, и высокий уровень преступности и т.п.

На данный момент под наблюдением врачей Республиканского наркологического диспансера Молдовы состоит около 46 тысяч больных алкоголизмом, среди которых большая часть — трудоспособные граждане. Доля женщин составляет 15-16%. В абсолютных цифрах — около семи тысяч женщин. Это официальная статистика, на деле же цифры могут быть в разы больше.