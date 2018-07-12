Депутаты решили судьбу тысяч молдавских пенсионеров

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Молдавские парламентарии утвердили в первом чтении поправки в закон о государственной пенсионной системе. С соответствующим предложением выступили члены правительства республики, которые настояли на том, чтобы депутаты рассмотрели эту инициативу в срочном порядке.

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Согласно разработанному министерством здравоохранения, труда и социальной защиты проекту, перерасчет пройдет поэтапно. В первую очередь это коснется пенсий, установленных до 1 января 1999 года. Таким образом, уже с января следующего года будут пересчитаны пенсии лиц, стаж которых после выхода на заслуженный отдых превышает 15 лет. А с 1 января 2020 года пересмотрят пенсии и тех, чей стаж после ухода на заслуженный отдых не дотянул до 15 лет. Затем, с 2021 года, пересмотрят выплаты, которые были установлены с января 1999 по январь 2019-го со стажем после выхода на пенсию свыше 15 лет.

Если за эти поправки проголосуют и в окончательном чтении, то изменения вступят в силу уже с 1 января 2019 года.

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Как заявила государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Неля Русу, до настоящего времени такого механизма перерасчета выплат в Молдове не существовало.

Занимательная арифметика

Депутат фракции коммунистов Елена Боднарденко обратила внимание, что порядка 80% пенсионеров в Республике Молдова получают пенсию, которая не дотягивает до прожиточного минимума.

В ответ на это Русу отметила, что за первый год пенсионной реформы сократилась разница между средним размером пенсии в Молдове и прожиточным минимумом, который рассчитывается на одного пенсионера. Если в 2015 году этот показатель составлял 81%, в 2016-ом — 85%, то за первый год пенсионной реформы этот разрыв достиг 97%.

"Те цифры, якобы улучшения, о которых вы говорите, означают то, что уходят из жизни пенсионеры старшего возраста, которые вышли на пенсию до 1999 года, и чья пенсия на данный момент самая низкая. Поэтому, в среднем, получается, как бы улучшение", — подчеркнула Боднаренко.

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Она напомнила, что "в пенсионной реформе, которая была принята в конце 2016 года, было прописано, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров будет производиться спустя каждые два года, начиная с 1 января 2019-ого". "Вы меняете норму — перерасчет будет производиться всего один раз. Почему?", — задалась вопрос депутат.

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В ответ на это Русу отметила, что советующее положение будет применено только для пенсионеров, пенсия которых установлена начиная с 1 января 2017 года. "Нормы, которые мы предлагаем сейчас, предуматривают внедрение подобных положений и для граждан, которые вышли на пенсию до этого времени. То есть число получателей расширится благодаря этой норме", — сказал чиновница.

Госсекретарь не смогла ответить на вопрос, почему эта норма будет применяться единожды для граждан, которые вышли на пенсию после 2017 года.