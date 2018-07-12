Итоги четверга в Молдове: страсти вокруг пенсий и медстрахования

Депутаты и другие чиновники подняли вопросы, связанные с пенсионной реформой и расходованием средств обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Четверг в Молдове выдался богатым на новости социального характера.

© Sputnik / Дмитрий Коробейников Депутаты решили судьбу тысяч молдавских пенсионеров

"Золотая" медицина

Памятуя о том, что с февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на другие — максимум в 30 раз, ситуацию предложили обсудить в парламенте республики.

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Депутат от фракции Партии социалистов Владимир Односталко напомнил коллегами, что еще 6 апреля 2017-ого законодатели большинством голосов проголосовали за то, чтобы отправить кабмину на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг. Это было сделано для того, чтобы тарифы стали более доступными для населения республики.

"Мы обратились к правительству с инициативой о пересмотре цен на медицинские услуги, которые в то время были повышены на 400-500%. Кабмину тогда отвели срок в один месяц. Прошло 15 месяцев с момента принятия единогласного решения, а от правительства нет никакой официальной бумаги — ни устной, ни письменной реакции", — сказал Односталко. >>>

Возникает и другой вопрос — насколько эффективно работает фонд обязательного медицинского страхования. Начальник отдела управления оценки и мониторинга Национальной кампании медицинского страхования Диана Калестру в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала, как распределяются средства, выплаченные в кассу медицинского страхования.

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По ее словам, с каждым годом бюджет обязательного медицинского страхования растет. В этом году он был увеличен почти на 8,5%. Соответственно, растет и сумма, которая направляется на медицинские услуги.

© Sputnik / Miroslav Rotari Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса

"Половина нашего фонда идет на госпитальную помощь, то есть ту помощь, которая оказывается стационарами. 30% идет на первичную медицинскую помощь. Третья часть от этих 30% идет на компенсируемые медикаменты", — отметила она.

Кроме того, каждый год пополняется список медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно. К ним относится и довольно дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения. Речь также идет о специализированных программах по хирургии сердца, протезированию бедренных и коленных суставов, лечению позвоночника. >>>

"Ощутимая" прибавка

Несколько слов в канун принятия Закон о пенсионной реформе, который предусматривает перерасчет пенсий работающих пенсионеров в несколько этапов. Депутат парламента Елена Боднаренко считает, например, что формула перерасчета пенсий связана с заработной платой получателя, соответственно, чем больше он зарабатывает, тем большую прибавку и получит.

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"Мы не живем в социальном государстве. Мы живем в государстве, которое развивается по либеральным законам, поэтому социальной справедливости ждать нам неоткуда.

Но если говорить о математике, у кого больше был размер заработной платы, у тех были больше отчисления, те и получат больше прибавку", — отметила она в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Депутат добавила, что большую прибавку почувствуют судьи, члены правительства, депутаты и, конечно, руководители банковских структур, чьи зарплаты исчисляются в несколько сотен тысяч леев. >>>