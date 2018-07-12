23:05 12 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.54
  • USD16.68
  • RUB0.27
  • RON4.19
  • UAH0.64
Поиск
Социальный магазин

Итоги четверга в Молдове: страсти вокруг пенсий и медстрахования

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
Получить короткую ссылку
124 0 0

Депутаты и другие чиновники подняли вопросы, связанные с пенсионной реформой и расходованием средств обязательного медицинского страхования.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Четверг в Молдове выдался богатым на новости социального характера.

Пожилая пара, отдыхающая на бульваре
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Депутаты решили судьбу тысяч молдавских пенсионеров

"Золотая" медицина

Памятуя о том, что с февраля 2017 года тарифы на одни медицинские услуги в Молдове выросли минимум в два раза, а на другие — максимум в 30 раз, ситуацию предложили обсудить в парламенте республики.

Боднаренко: от станка в могилу — 25% мужчин в Молдове не доживают до пенсии >>>

Депутат от фракции Партии социалистов Владимир Односталко напомнил коллегами, что еще 6 апреля 2017-ого законодатели большинством голосов проголосовали за то, чтобы отправить кабмину на доработку методологию расчета стоимости платных медико-санитарных услуг. Это было сделано для того, чтобы тарифы стали более доступными для населения республики.

"Мы обратились к правительству с инициативой о пересмотре цен на медицинские услуги, которые в то время были повышены на 400-500%. Кабмину тогда отвели срок в один месяц. Прошло 15 месяцев с момента принятия единогласного решения, а от правительства нет никакой официальной бумаги — ни устной, ни письменной реакции", — сказал Односталко. >>>

Возникает и другой вопрос — насколько эффективно работает фонд обязательного медицинского страхования. Начальник отдела управления оценки и мониторинга Национальной кампании медицинского страхования Диана Калестру в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала, как распределяются средства, выплаченные в кассу медицинского страхования.

Односталко: обещанного перерасчета дождутся не все пенсионеры >>>

По ее словам, с каждым годом бюджет обязательного медицинского страхования растет. В этом году он был увеличен почти на 8,5%. Соответственно, растет и сумма, которая направляется на медицинские услуги.

Диана Калестру
© Sputnik / Miroslav Rotari
Калестру: право на бесплатную медицину имеют и люди без полиса

"Половина нашего фонда идет на госпитальную помощь, то есть ту помощь, которая оказывается стационарами. 30% идет на первичную медицинскую помощь. Третья часть от этих 30% идет на компенсируемые медикаменты", — отметила она.

Кроме того, каждый год пополняется список медицинских услуг, которые пациенты могут получить бесплатно. К ним относится и довольно дорогостоящая процедура экстракорпорального оплодотворения. Речь также идет о специализированных программах по хирургии сердца, протезированию бедренных и коленных суставов, лечению позвоночника. >>>

"Ощутимая" прибавка

Несколько слов в канун принятия Закон о пенсионной реформе, который предусматривает перерасчет пенсий работающих пенсионеров в несколько этапов. Депутат парламента Елена Боднаренко считает, например, что формула перерасчета пенсий связана с заработной платой получателя, соответственно, чем больше он зарабатывает, тем большую прибавку и получит.

Больничный коридор
© Fotolia / VILevi
Коррупция в медицине: у Минздрава нет слов, только - Кодекс

Медицина в Молдове: чтобы попасть в больницу, нужно заплатить за вход >>>

"Мы не живем в социальном государстве. Мы живем в государстве, которое развивается по либеральным законам, поэтому социальной справедливости ждать нам неоткуда.

Но если говорить о математике, у кого больше был размер заработной платы, у тех были больше отчисления, те и получат больше прибавку", — отметила она в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Депутат добавила, что большую прибавку почувствуют судьи, члены правительства, депутаты и, конечно, руководители банковских структур, чьи зарплаты исчисляются в несколько сотен тысяч леев. >>>

По теме

Врач отказался провести операцию без вознаграждения в тысячу долларов
Что творится в больницах Кишинева: как врачи-рвачи зарабатывают на детях
Курортники привозят в Молдову, порой, страшные болезни - что говорит врач
Врачей из Молдовы научат заботиться о "делах сердечных" по-итальянски
Теги:
страхование, медицина, пенсии, реформа, Диана Калестру, Владимир Односталко, Елена Боднаренко, Молдова, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

  • Юри Ратас, Свен Миксер и Юри Луйк на саммите НАТО в Брюсселе
    "Зловредная" Россия

    Кибератаки, терроризм и "зловредная активность" России нуждаются в едином и ясном ответе со стороны НАТО, заявил эстонский премьер.

  • Найденный тротил
    Эхо войны

    В общей сложности 60 килограммов взрывчатки найдено на заминированном во времена Великой Отечественной войны мосту в Оршанском районе Беларуси.

  • Капельница. Архивное фото
    ЧП на высоте

    Врачи прооперировали одного из пострадавших в результате аварийной посадки вертолета погранслужбы Грузии у границы с Россией.

  • Здание парламента Абхазии
    Главный праздник

    Парламент Абхазии проголосовал за новое название главного государственного праздника республики.

  • Женщина и девушка идут по одной из улиц Бишкека в аномально жаркий день. Архивное фото
    Высокий градус

    Глава Кыргызгидромета в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан объяснил, что означало его заявление о "температуре в +60 градусов на солнце".

  • Военнослужащие, архивное фото
    В игре

    Военнослужащие Таджикистана впервые примут участие в международных соревнованиях разведчиков АрМИ, которые пройдут в Новосибирской области.

  • Памяти писателя

    Одну из центральных улиц Ташкента переименовали в честь Чингиза Айтматова к 90-летнему юбилею со дня рождения писателя.

  • Детский оздоровительный лагерь Бригантина в Крыму
    У самого Черного моря

    Группа югоосетинских школьников отправилась на отдых в Крым – все расходы взяли на себя фонд президента и Минобразования республики.

  • Болельщики празднуют победу сборной России
    "Нелегальная" трансляция

    Полиция четыре раза разгоняла из ресторанов Юрмалы болельщиков, которые смотрели трансляции чемпионата мира по футболу по российским каналам.

  • Копилка и деньги
    Дорогой папа

    Визит папы римского Франциска в Литву может обойтись республике почти в 1,75 миллиона евро – понтифика ждут в сентябре.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Скульптура президента России Владимира Путина, выполненная из шоколада, на первом московском Салоне шоколада
Пальчики оближешь: Венера Милосская, Ленин и Брэд Питт в шоколаде
Кошка с человеческим лицом, архивное фото.
Химера с "человеческим лицом": видео необычной кошки поражает
Как иностранцу в России вернуть часть уплаченных налогов на доход
Как сэкономить на налогах: совет для мигрантов в России

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться