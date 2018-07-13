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"Без воды и ни туды, и ни сюды": в центре Молдовы страдают от нехватки влаги

© Sputnik / Евгений Панасенко
Общество
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Надежда на то, что в домах всегда будет вода, у жителей села Чипорень Оргеевского района появилась два года назад. Люди собрали средства на разработку проекта водопровода, однако дальше дело так и не пошло.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik, Дарья Чернега. Жители села Чипорень Оргеевского района страдают от нехватки воды. Единственное, что осталось это — надежда, посетовал местный житель Анатолий Кирица. 

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Ежедневно он проделывает порядка семи километров в одну сторону, чтобы набрать воды в роднике для бытовых нужд и ухода за хозяйством. Летом потребление растет в разы: сельчанам нужно не только поить домашнюю живность, но и поливать огороды. Поэтому мужчине приходится делать несколько ходок за водой. Близлежащий колодец постепенно пересыхает.

"Он рассчитан на восемь семей. Воды на всех не хватает, особенно когда приходит время сажать рассаду. Воды не хватает даже для того, чтобы попить", — пожаловался Кирица.

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Такая ситуация в селе Чипорень складывается повсеместно. Вода в колодцах исчезает или уходит на большую глубину. По словам другого местного жителя Степана Жосан, чтобы добыть живительную влагу, приходится опускать ведро в колодец на 30 метров. Поэтому ее приходится экономить и по возможности использовать дождевую воду.

"Собираем дождевую воду, чтобы напоить животных. Но это не решает проблему. Через два-три дня она портится и начинает зеленеть", — рассказал Жосан.

По словам местных жителей, уровень воды в колодцах упал еще в 1987 году, когда были проведены работы по укреплению русла речки Дригинич, которая является притоком Реута. Но в последние годы ситуация усугубилась из-за частых засух.

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Надежда на то, что в домах всегда будет вода, у местных жителей появилась два года назад. Был сделан проект по водоснабжению, и во дворах домов даже выкопали колодцы для установки счетчиков. Осталось выкопать трассу для водопровода и непосредственно артезианскую скважину. В местной администрации говорят, что на такие работы денег пока нет.

"Это связано с экологическим фондом. На этот год он закрыл финансирование. Там сказали, что работают с теми, у кого проект на стадии завершения", — заявил кадастровый инженер населенного пункта Петр Кирица.

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Селу Чипорень, как и другим населенным пунктам Молдовы, придется ждать своей очереди. На обеспечение водой жителей сельской местности в этом году предусмотрено 11 миллионов долларов.

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Теги:
нехватка воды, шок, выживание, вода, Молдова, Общество
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