Проблемные сельхозугодья в Приднестровье возвращают владельцам

С 2014 года часть сельхозтерриторий близ трассы Рыбница-Тирасполь не обрабатывалась.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. На данный момент фермерам, чьи угодья находятся в Приднестровье у трассы Рыбница-Тирасполь, выдано 22 сертификата на возобновление возделывания этих земель, сообщает пресс-службы Бюро по реинтеграции госканцелярии Молдовы.

Напомним, что сельхозпроизводители, имеющие угодья в Дубоссарском районе, за трассой Рыбница-Тирасполь, с 2014 года были лишены доступа к своим землям. Но после переговоров представителей Кишинева и Тирасполя было решено, что эти фермеры смогут возделывать свои поля и сады с первого августа 2018 года в течение 20 лет.

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Общая площадь территорий, на возобновление обработки которой были получены сертификаты, составляет более 3,5 тысяч гектаров.

Ранее правительство Молдовы постановило выделить материальную помощь владельцам сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь в качестве компенсации за потери 2017-2018 годов.

Решение принято ввиду невозможности этих фермеров работать на своих участках в тот период.

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Деньги — 1229 леев за гектар — выделят из резервного фонда правительства. Таким образом, примэрия коммуны Кочиерь получит за 2017-2018 годы 2,68 миллиона леев, примэрия села Дороцкая — 6,82 миллиона леев. Помощь будет также предоставлена и фермерам сел Моловата Ноуэ (1,12 миллиона леев) и Пырыта (1,3 миллиона леев).

Общий объем дотаций — около 16 миллионов леев.